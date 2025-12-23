Des coloriages gratuits de Noël et du Nouvel An à télécharger

Les vacances de Noël sont le moment idéal pour se retrouver au chaud et profiter d’activités simples et amusantes en famille.
Quoi de mieux que le coloriage pour développer la créativité des plus jeunes et offrir un moment de calme ?
Nous avons sélectionné des ressources en ligne qui proposent des centaines de dessins gratuits et prêts à imprimer, sur les thèmes de Noël, de l’Hiver et du Nouvel An. Il y a aussi des coloriages à réaliser sur la tablette, l’ordinateur ou le smartphone.
Thème Noël : Sapins, Père Noël et Cadeaux
Les plateformes suivantes offrent un large éventail de dessins traditionnels pour plonger dans l’ambiance des fêtes.
Lutins, Père Noël, Rennes, déco pour les fêtes trouvez ici des tas de coloriages amusants et sympa à faire pour les enfants et les grands. Il y a aussi des cartes de vœux à colorier. C’est ici.
Ici vous trouverez plus de 700 coloriages pour les enfants dès la petite enfance, y compris des mandalas. Cliquez ici.
Avec Coloriages magiques il y a des tas d’activités pour les enfants de la maternelle à la 6e à réaliser en ligne puis à imprimer ou à envoyer. Suivez ce lien.
Coloriages Hiver et Bonne Année
Pour prolonger le plaisir au-delà du 25 décembre et préparer l’arrivée de la nouvelle année, voici d’autres activités à colorier. Cliquez ici et pour la nouvelle année c’est ici.
Téléchargez aussi gratuitement des cartes de vœux Vintage ici !
Bonne session de créativité en famille !
Vous aimez les coloriages ? Retrouvez d’autres idées ici.