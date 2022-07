Starting Harry Potter – Le site gratuit pour lire et jouer avec Harry Potter

Oyez Oyez Amis Potterhead ! Wizarding World a mis en ligne un nouveau portail baptisé Starting Harry Potter.



Ce site entièrement gratuit permet de lire les différents tomes de la saga légendaire, d’écouter les livres narrés par Stephen Fry et de jouer.



Pour le moment Starting Harry Potter n’est qu’en anglais, on espère que Pottermore va proposer le concept dans d’autres langues.

Même si vous ne parlez pas anglais Starting Harry Potter vaut le détour et vous pouvez jouer sans problème !



Pour lire ou écouter le premier tome : Harry Potter et la Pierre philosophale, il suffit d’être connecté au site et de lancer la lecture. Les chapitres se débloquent au fur et à mesure. On peut aussi écouter le livre audio. A la fin de chaque chapitre on doit répondre à quelques questions pour débloquer le suivant.

Au-delà de la lecture, il y a des jeux pour tous les âges : observation, adresse, quizz il n’y a qu’à choisir. Le tout est très sympa et super interactif on ne s’ennuie pas une seconde !

L’objectif de la team Harry Potter de d’amener plus d’enfants vers la lecture pendant les vacances. Et chaque semaine, de nouveaux contenus sont mis en ligne.

C’est une belle façon de s’immerger dans le monde extraordinaire du célèbre sorcier et son univers ! Pour commencer l’aventure c’est ici !

