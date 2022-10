Un Mooc sur l’art contemporain et l’écologie

Le Centre Pompidou lance un nouveau cours en ligne gratuit intitulé L’écologie dans l’art.



Vont participer à ce Mooc des spécialistes du sujet : Cyril Dion, réalisateur et militant écologiste, Sebastião Salgado, photographe, Giuseppe Penone, sculpteur, et les designers Teresa Van Dongen, Humberto et Fernando Campana.

L’objectif de ce Mooc est de présenter les différentes pratiques écologiques chez les artistes de 1960 à nos jours. Vous allez vous initier à l’art moderne sous le prisme de l’écologie.

De la pratique de la récupération et du recyclage au nouveau regard porté sur le vivant, de l’engagement dans des performances artistiques et militantes à l’émergence d’une perception différente de l’acte de création, les enjeux environnementaux traversent la démarche de nombreux artistes depuis les années 1960. Ils occupent aujourd’hui une place décisive, contribuant à redéfinir l’horizon même de l’art contemporain.



En prenant appui sur la collection du Centre Pompidou, les spécialistes invités du MOOC dressent un récit de l’écologie de l’art contemporain.

Prévoyez 32 heures au moment où vous le voulez pour assister aux 5 séquences. Les inscriptions sont ouvertes, le Mooc débute le 10 octobre Inscription gratuite ici . Vous aimez les Mooc découvrez en d’autres ici