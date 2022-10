Une application permet aux réfugiés Ukrainiens d’apprendre le français facilement

Bonjour France est une nouvelle application qui a pour objectif d’aider les réfugiés Ukrainiens à apprendre le français.

Près de 8 millions de personnes ont fui la guerre et 100 000 personnes sont aujourd’hui en France.

Bibliothèques Sans Frontières en partenariat avec les Fondations FDJ et ADP ont développé cette appli avec des enseignants français et Ukrainiens.

Celle-ci s’appuie sur les demandes des Ukrainiens accueillis dans les unités de la Croix Rouge. Les concepteurs ont pu s’adapter au mieux aux besoins rencontrés par les réfugiés.

Bonjour France l’appli du quotidien

L’application est entièrement gratuite. Il suffit de la télécharger sur un smartphone. Elle propose 50 thématiques : se loger, trouver un emploi, se soigner…



100 podcasts et 1000 exercices à la portée des apprenants sont accessibles gratuitement. Il y a aussi un lexique de plus de 600 phrases préenregistrées pour apprendre à communiquer.

On y trouve également pour chaque thématique une bibliothèque pratique avec des ressources pour découvrir la France.

Dans le courant du mois de novembre, l’ONG déploiera l’appli Bonjour Belgique qui aidera les réfugiés Ukrainiens basés là-bas.

Le concept sera ensuite développé dans d’autres langues.

Bonjour France est disponible sur Google Play et l’Apple Store via l’application de MOOCs Kajou.