100 idées géniales pour chasser la routine en famille, un livre malin - IDBOOX

En manque d’idées pour créer avec vos enfants ou vos petits-enfants ? Alors cet ouvrage est pour vous !

100 idées géniales pour chasser la routine en famille de Philippe Brasseur et Charles Dutertre aux éditions Casterman est un livre à conseiller à partir de 2 ans et pour toute la famille.

Sur chaque page du chevalet, se trouve un défi développant le talent et la créativité de chacun.

L’auteur propose une nouvelle façon de passer de bons moments avec ses enfants ou petits-enfants.