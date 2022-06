12 livres pour enfants à lire avant ou pendant les vacances

A l’occasion de Partir en Livres qui débute le 22 juin, voici une sélection de 12 livres pour enfants lus et approuvés par la rédaction.

Les grandes vacances approchent et il va falloir occuper les enfants. Tout au long de l’année, la rédaction chronique des livres jeunesse (notre rubrique ici ). Aujourd’hui nous vous conseillons 12 livres de qualité pour les 1 – 10 ans. En route sur le bateau de la littérature jeunesse !

Au programme de la BD, des courts romans, des livres-jeux.

Alcibiade – L’académie de la magie (Marc Lastate et Allan Barte) Glénat Jeunesse

Bienvenue dans le monde magique d’Alcibiade ! Ce gamin souriant aux cheveux violets habite sur le monde de Nuru et ne rêve que d’une chose, devenir un grand Gardien ! Ce corps d’élite est essentiel pour maintenir l’équilibre sur Nuru car il arrive souvent que des univers parallèles entrent en collision avec Nuru et sèment la pagaille ! Pour devenir aussi fort, il faudrait être bon élève et notre héros n’est pas franchement le premier de la classe. Cette année, il pourra peut-être apprendre à mieux maîtriser ses pouvoirs aux côtés de tous ses camarades de l’Académie de magie.



Notre avis : Une BD déjantée, explosive qui raconte l’histoire d’un petit garçon dans une école pas comme les autres.

Un premier tome qui plaira aux amateurs d’aventures et d’humour. D’ailleurs on a bien aimé aussi les 8 pages de jeux et d’énigmes à résoudre en fin de livre.

Lecture conseillée à partir de 9 ans

Mes premières chansons Abba (Kiko) Gründ et Universal Music

Avec ses puces sonores musicales, ce recueil est unique. Sur chaque page, l’enfant recherche dans l’illustration le petit bouton qui déclenchera la musique.

Les petits vont danser sur leurs premières chansons du mythique groupe ABBA ! On retrouve au fil des pages : ” Waterloo ” ; ” Chiquitita ” ; ” Take a chance on me ” ; ” Hasta mañana ” ; ” Mamma mia “…

Notre avis : On a retrouvé tous les tubes d’Abba qu’on adore ! Ce livre sonore plaira aux parents et grands-parents qui ont envie de faire connaitre leurs tubes favoris aux petits. La restitution des chansons est bonne, il n’y a plus qu’à danser !

Lecture conseillée à partir de 1 an

La cousine des montagnes (Lola Hale et Emilie Sandoval) Seuil Jeunesse

Quand Adam, petit garçon des villes, rencontre Yuli, la cousine des montagnes, tout change dans sa vie !Les animaux, la nature et les aventures s’invitent dans le quotidien du petit garçon pour le meilleur et pour le pire.

Notre avis : On prend un grand bol d’air avec nos deux héros ! Ce petit roman illustré avec humour et une jolie aventure où nos deux compères que tout oppose apparemment va se solder par un moment de complicité.

D’après vous, qui va avoir envie de changer de vie, Adam le petit citadin ou Yuli la petite montagnarde ?

Lecture conseillée à partir de 4 ans

Kirby et le manoir aux gourmandises (Takase, Tau et Karino) Mana Books

Une nouvelle venue s’est installée au Pays des Rêves, où vit Kirby !

D’après la rumeur, cette dame habite dans un manoir magnifique, et surtout, elle compte organiser une fête pour son anniversaire avec un grand buffet à volonté.

En apprenant cela, Kirby et le Roi DaDiDou réfléchissent à un moyen d’aller à cette fête sans y être invités…

Mais ce n’est que le début d’une drôle d’aventure qui impliquera bien d’autres de leurs amis !

Notre avis : Kirby c’est le personnage iconique de Nintendo et une star au Japon ! Kirby c’est un peu la version Kawaii de Barbapapa. Il fête ses 30 ans et ce roman lui rend hommage avec une histoire digne d’un jeu vidéo !

Si vos enfants connaissent le personnage ou qu’ils aiment un peu beaucoup leur console favorite, faites-leur lire ce court roman, ça fera un joli moment de lecture hors des écrans !

Lecture conseillée à partir de 8 – 9 ans

Donald et la mission Jupiter ! (Luciano Bottaro) (Disney – Glénat)

Si vous étiez Donald et que le roi Rebo de Saturne attaquait votre ville, engageriez-vous ses ennemis venus de Jupiter pour vous défendre ? Et si, en guise de paiement, les Joviens voulaient manger l’argent de votre riche oncle Picsou ? Et que se passe-t-il lorsque Daisy se joint à la bataille intergalactique ?



Notre avis : C’est une histoire inédite de Bottaro qui fait la part belle à la science-fiction alors quand Donald lui offre son corps vous imaginez le résultat !

Une BD à « l’ancienne » comme on les aime pleine de bonne humeur, du frisson et beaucoup d’éclats de rire !

Lecture conseillée à partir de 9 – 99 ans

La lettre Mystère (Rémi Chaurant et Camille Ferrari) La Martinière Jeunesse

Aujourd’hui, Jeanne a une mission super importante ! Elle doit absolument poster la lettre qu’elle a écrite à sa meilleure amie.

Mais attention, certains mots se sont perdus en chemin et, sans toi, la lettre arrivera illisible à son destinataire. Pour la déchiffrer, une seule solution : retrace le parcours de Jeanne pendant ses vacances et résous les énigmes qui s’y cachent.



Notre avis : C’est le livre parfait pour les détectives en herbe ! Ce cherche-et-trouve va permettre aux enfants de reconstituer la lettre que Jeanne a écrite.

Un album mêlant à merveille lecture et concentration avec 30 jeux à résoudre, on ne s’ennuie pas une seconde et ça occupe un long moment !

Lecture conseillée à partir de 6 ans

10 petits lapins (Vanessa Hié) Seuil Jeunesse

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 petits lapins trottinent gaiement sur le chemin. Mille et un dangers les guettent dans les bois. Combien seront-ils à l’arrivée ? Et d’ailleurs où vont-ils donc comme ça ? Au fur et à mesure de cette joyeuse balade, étrangement, les lapins disparaissent un à un.



Notre avis : On craque complètement pour ce livre ! Des volets à soulever, des pages à déployer, on apprend à compter dans un univers charmant. Enquête policière, jeu et lecture sont au programme, le tout est enveloppé par des illustrations trop mimi ! On adore !

Lecture conseillée à partir de 3 ans

10 professeurs à croquer ! (Ross Montgomery et Sarah Warburton) Ed. Quatre Fleuves

L’école est finie ! Dix professeurs fatigués ne songent qu’à regagner leurs lits. Mais quand ils ratent le bus, les voici obligés de rentrer à pied, par un inquiétant raccourci. Ils ignorent alors qu’ils sont suivis… par dix monstres gloutons !

Notre avis : On retrouve tout l’art du fabuleux conteur Ross Montgomery ! Ce coup-ci les vacances sont là et on va bien rigoler en découvrant les aventures des maîtres et des maitresses !

Ce livre plein de malice offre aux jeunes lecteurs un grand moment de rigolade ! Mais qui aura le dernier mot, les profs ou les monstres ? Un album qui a la pêche qu’on aime lire et relire !

Lecture conseillée à partir de 5 ans

Le machin trop bien (K. Doherty et K. Litten) Bayard Jeunesse

Cette nuit dans la forêt, Ourson n’a pas sommeil.

Alors que tous ses amis dorment, il part faire un tour en ville à la recherche d’une distraction. Coup de chance, il y découvre un machin trop bien qu’il n’aura de cesse de rapporter dans la forêt. Mais comment faire quand le machin est énorme et lourd ? C’est mal connaître ce petit ours malin et bricoleur.



Notre avis : Une histoire de trucs, de bidules et de machins, sympa comme tout, qui enseigne aussi la patience.

Le mix histoire et illustrations est au top, c’est vraiment une histoire trop bien, à lire et à contempler bien tranquille au frais !

Lecture conseillée à partir de 5 ans

Ma cabane (Guillaume Guéraud et Alfred) La Martinière Jeunesse

“Je l’ai construite entre deux arbres, dans la forêt, pas loin du jardin de mes grands-parents. Avec des morceaux de bois et des branchages et des fougères.

Les morceaux de bois, je les ai attachés comme mon grand-père Youri m’a appris. Parce que papi Youri, avant, il était marin, alors il sait faire des nœuds vachement solides.

Des fois, je me dis que c’est un navire. Et la forêt autour, ce n’est plus une forêt, c’est l’océan des Caraïbes.

Notre avis : L’été et les vacances sont propices à l’imagination et à la construction de cabanes !

Touchant, attachant, poétique, ce livre est un appel au calme et aux jolis souvenirs qu’on se construit tout au long de la vie.

Lecture conseillée à partir de 5 ans

La nuit du loup de sang (Olivier McNeil) 404 Editions

Aventuriers, aventurières ! Bienvenue aux portes d’une étrange contrée. Starmore, grand Professeur de la Tour des sorciers, a une quête de la plus haute importance à vous confier.

Vous n’êtes pas sans savoir que Matilda, la fille du meunier, a disparu ! Certains racontent l’avoir vue errer dans les champs durant les nuits de pleine lune, couverte de sang. Une chose est sûre : la contrée a été maudite, et Matilda est devenue un Loup de Sang.

Courageux explorateurs, parcourez nos terres et trouvez les Pierres de sang, des artefacts mystérieux, afin de briser la malédiction. Notre survie en dépend !

Dans ce jeu, une carte interactive vous immergera dans une grande aventure, où vous rencontrerez des monstres terrifiants, des sorcières maléfiques, des marchands rusés, vous découvrirez des trésors, et vous accomplirez des quêtes !

Notre avis : A la manière des livres dont vous êtes le héros, cette aventure se joue à 100% ! Muni de notre carte à déplier et grâce à l’appli « Spoken Adventures » disponible sur iTunes et G . Play, on part pour une aventure incroyable.

Nous avons aimé ce concept car on peut vivre cette épopée seul ou à plusieurs. La construction narrative est sympa et plaira aux amateurs de frissons et de mystères !

Lecture conseillée à partir de 10 ans

Betty Boum – T1 (Capucine Lewalle et Chiara Baglioni) BD Kids Editions

Betty Boum est une petite fille d’environ 6 ans qui croit rarement ce que les adultes lui disent.

Elle leur répond toujours : “N’importe quoi !”, puis imagine sa propre version des choses : une version plus amusante, plus folle, plus farfelue, tout simplement plus en phase avec ses attentes de petite fille !



Notre avis : une BD vitaminée et un tantinet insolente où les bêtises font partie du quotidien ! C’est fun, plein d’énergie !

Cette Betty n’en loupe pas une et on adore ! Cette nouvelle collection est parfaite pour une initiation à la lecture de BD.

Lecture conseillée à partir de 3 – 4 ans

