1,2,3 sauter et L’histoire de Zozo – 2 livres qui développent l’imaginaire

Voici deux livres pour les enfants à partir de 2 ans qui développent l’imaginaire et la créativité enfantine avec bienveillance et humour.

Nous avons lu : 1,2,3 sauter ! d’Emile Jadoul aux éditions Pastel/école des loisirs et, L’histoire de Zozo de Geoffroy de Pennart aux éditions Kaléidoscope.

1,2,3 sauter !

Emile Jadoul nous propose une histoire sensible pour les jeunes enfants à partir de 2 ans.

En effet qui n’a pas déjà entendu un enfant se plaindre parce qu’il s’ennuyait.



Dans ce récit l’auteur propose aux enfants un jeu tout simple : celui qui saute le plus loin…grand Lion aide Lapin, Souris et Ecureuil dans leur saut et ils y trouvent un plaisir enfantin. Bien entendu, ils veulent recommencer sans arrêt.



Arrive Oiseau qui veut jouer avec eux. Grand Lion, au grand cœur, malgré sa fatigue, lance Oiseau pour un super saut qui va permettre à Oiseau de prendre son premier envol. Evidement les autres animaux veulent aussi voler. Alors Grand Lion, grâce à son imagination va trouver une solution.



Emile Jadoul, avec ses merveilleuses illustrations d’une grande tendresse, amène petits et grands dans ce monde imaginaire rempli de créativité. Comme quoi, l’ennui peut développer la créativité !

L’histoire de Zozo

Quand on répète que la fameuse histoire du soir calme les émotions du tout-petit pour trouver le sommeil. Plongez-vous avec votre tout-petit à partir de 2 ans dans : L’histoire de Zozo !



Monsieur Lapin raconte une histoire à Igor ce soir. Celle du Roi Zozo 1er, très méchant et très capricieux. Il se fait craindre de tout le monde, et particulièrement de Loulou qu’il met en prison car il ne lui a pas obéit.

Igor vit intensément ce récit et passe par différentes émotions. Difficile pour lui de trouver le sommeil jusqu’au moment où dans l’histoire, la maman de Zozo 1er intervient pour sauver Loulou et le punir en l’envoyant au lit sans sa couronne.



Ce récit à tiroirs met en scène le jeune lecteur (à travers Igor) qui écoute l’histoire du soir en faisant des commentaires sur le comportement de ce roi tyrannique jusqu’à la chute de l’histoire qui le rassure. Chut !!! tout le monde dort !

