2 BD pour les 7 – 10 ans sur l’écologie et la gestion des émotions - IDBOOX

Dans la collection Tuschuss, je demande, Les Petites natures et Mona Bigoudi, deux BD rigolotes et instructives.

Slalom Editions met à l’honneur l’écologie et la gestion des émotions dans ces deux albums.

Mona Bigoudi (Nadira Aouadi et Bruno Salamone)

Une famille ” un poil ” particulière, des superpouvoirs embarrassants, des émotions fortes… et beaucoup d’humour !

La famille Bigoudi vit dans un monde de monstres gentils où chacun a ses petites particularités. Mona, leur fille, a du mal à assumer la sienne : elle se transforme en créature hideuse, suante et baveuse dès qu’elle ressent une contrariété. Or Mona a bien du mal à contrôler ses émotions. Gare aux jets de flammes, aux crachats de bestioles… et aux fous rires !

Mon avis : Cette BD est parfaite pour les juniors ayant du mal à contrôler leurs émotions. Cette « monstrueuse » Mona montre l’exemple pour identifier les émotions et les combattre. Le tout est saupoudré de grands fous rires pour ponctuer cette histoire un peu, beaucoup déjantée.

Les Petites Natures (Laura Raynaud et Pog)

Les défenseurs de la nature ont désormais leur club secret !

Arthur est fou de joie : il vient d’intégrer le club des Petites Natures. Soin des animaux et des plantes, astuces de bricolage et de jardinage, recettes de cuisine… avec les connaissances et la patience sans limite de sa soeur, Léa, il deviendra bientôt un véritable chevalier défenseur de l’environnement !

Mon avis : Cette bande dessinée est un complément indispensable à la sensibilisation au quotidien des plus jeunes aux problématiques de l’environnement. Adorablement illustrée, cette leçon sur l’écologie jamais barbante, permet d’apprendre tout en passant un délicieux moment de lecture.

