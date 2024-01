2 livres en tissu pour développer la motricité des bébés

Ces petits livres en tissu vont plaire aux bébés ! Glénat Jeunesse propose en ce début d’année deux adorables livres tout doux.

Les surprises de petit Tigre et Les surprises de Petit Lapin sont adaptés aux petites mains.

Les deux héros présentent aux petits leurs copains. A chaque page une surprise, il y a des volets à soulever pour stimuler la curiosité du petit. Serpent, toucan, singe pour l’un et tortue, escargot, grenouille pour l’autre.



Les frimousses du tigre et du lapin contiennent du papier crissant, en les manipulant bébé développe également la motricité.



Charmants et attachants ces nouveautés peuvent aussi faire office de doudou tant ils sont doux au toucher.

Les broderies sont adorables et les illustrations de Francesca Ferri charmantes. Bref, il ne reste plus qu’à les mettre dans la bibliothèque de votre enfant ! Voilà une belle idée de cadeau de naissance.

