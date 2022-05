2 livres pour apprendre à connaitre la nature et la protéger

« Le petit peuple des arbres » et « Mission animaux en danger » sont deux livres pour sensibiliser les jeunes à la protection de la nature et des animaux.



Ces ouvrages publiés chez Glénat Jeunesse, sont des documentaires adaptés aux enfants à partir de 6 ans.

Chacun utilise des moyens différents pour informer les enfants à l’importance de la préservation de notre planète.

Le petit peuple des arbres (Owen Churcher et Niamh Sharkey)

Le petit peuple des arbres est un voyage au pays des arbres : baobab, cerisier du japon, séquoia, châtaignier… chacun est présenté grâce à des animations sympathiques comme des volets à soulever, des cartes à déployer.



Les illustrations à l’aquarelle apportent une douceur au propos sublimant chaque arbre, ses gardiens et les animaux vivant à proximité ou à l’intérieur. Le livre regorge d’informations passionnantes sur les écosystèmes, il est parfaitement adapté aux jeunes lecteurs. Nous avons aimé la simplicité des explications qui mènent à l’essentiel. Le travail des auteurs est également une belle façon de concerner les enfants à l’importance de la protection de la nature.

Mission animaux en danger (ASPAS – Séverine De la Croix, Thérèse Bonté)

Mission animaux en danger est également un livre documentaire. Son objectif est d’expliquer sans détour les risques pour notre planète. Le second but est d’aider les jeunes à bien comprendre les problèmes pour agir chacun à son échelle et en fonction des actions possibles.



Le livre alerte : 1 million d’espèces animales et végétales en danger ! On parle de la 6e extinction de masse… Que faire ? Plutôt que de se lamenter les auteurs usent de pédagogie pour expliquer comment on peut agir. Ce livre est une parfaite approche pour sensibiliser les jeunes aux défis qui nous entourent. Il est également porteur d’espoir et d’engagement.

