2 livres pour enfants à dévorer : Parce que Parce que Parce que et Onomatopia

Voici une sélection d’albums pour la jeunesse qui invite les enfants dès 4 ans à s’ouvrir au monde.

Notre sélection concerne : Parce que – Parce que – Parce que de Anne Herbauts (Ed. Casterman). Onomatopia d’Emilie Gleason (Ed. Grasset Jeunesse).

Parce que – Parce que – Parce que

Un album à partager à partir de 4 ans.

L’œil est immédiatement attiré par ce grand album jaune d’or sur la couverture duquel un chat gris, tigré, se frotte contre un fauteuil (en plastique ?) blanc.

L’image est décentrée pour laisser la place à un titre qui interpelle : « parce que », répété trois fois.

Puis, le lecteur se glisse dans un univers feutré et mystérieux. Celui-ci est composé de poésie des mots et d’illustrations délicates, tantôt épurées, tantôt foisonnantes. Il ne peut pas s’empêcher de se demander qui est « ma sœur ». Celle qu’on ne comprend pas, celle qui crie, celle qui se cache ?



Le texte ne serait-il pas une ode à la différence et au respect de ses manifestations ? Ici, pas de questions, juste des « parce que », répétés trois fois.

Se laisser porter, simplement, sans chercher à comprendre. Surtout, ne pas demander « pourquoi » ; le lecteur connaît déjà la réponse.

Délicatesse, respect, acceptation inconditionnelle de la différence est peut-être le message de l’autrice.

Un bijou de poésie où l’illustration et le récit sont en harmonie, presque en symbiose, avec le jaune et le gris comme fils conducteurs. Il résulte une impression de puissance et de sobriété.

Un grand album dans tous les sens du terme. Un vrai coup au cœur !

Onomatopia

Un album à partager dès 4 ans

Onomatopia : le titre résonne comme une utopie au pays des onomatopées. Et c’est exactement ce qu’est ce grand album-jeu fait pour les fans de BD façon mangas.



La ville en est le personnage principal. Sous le trait de crayon de l’illustratrice, elle est foisonnante d’expériences visuelles et sonores.

Au lecteur sont proposées des saynètes, une par double page de l’album. Page de gauche, le sujet : cinq ou six phrases courtes qui indiquent où chercher le bruit représenté sur la page de droite. Oui, illustrer des bruits, c’est là la magie de cet album.

Et donc sur la page de droite, se déroule la scène accompagnée des onomatopées produites par les mouvements et les actions. Ces onomatopées, elles sont partout. Comment les prononcer ?

Habitué de l’observation visuelle et sonore des choses du monde urbain, l’enfant citadin saura s’y retrouver. La poésie des onomatopées a ses mystères. A chacun d’écrire son poème dans le bruit et le fracas de son environnement urbain.

Cet album est une autre manière d’aiguiser les sens (vue et ouïe) par le truchement des onomatopées, par définition propres à chacun.

Chroniques rédigées par Florence Lesavre et Régine Barat

