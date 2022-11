2 livres pour les enfants ayant pour thème les couleurs

Les couleurs c’est la vie ! Elles expriment énormément de choses. Bleu, rose, jaune, vert, violet ! Quelle est votre couleur préférée ?

Pour rendre hommage aux couleurs, nous avons sélectionné deux livres pour les enfants.

Un monde de couleurs est un livre animé magique (Gründ) et Quelle est ta couleur préférée ? est un documentaire passionnant (Privat Jeunesse).

Un monde de couleurs

Julia Donaldson et Sharon King-Chai ont conçu une livre superbe. Volets à soulever, flaps, découpes, ce livre interactif est un vrai régal pour les yeux. « Que vais-je peindre aujourd’hui ? » nous demande l’auteure, on entre alors dans un monde féérique !

Chaque page est animée : le rouge pour la montgolfière, le orange et le jaune pour le soleil et les oiseaux, le vert pour la nature etc…

Ludique, poétique et avec une pointe d’humour (on adore la reinette bleue) ce livre plaira à tous les enfants. C’est aussi une belle idée de cadeau de fin d’année !

Quelle est ta couleur préférée ?

Michel Pastoureau prend par la main les juniors à partir de 6 ans pour qu’ils découvrent en s’amusant les couleurs et leurs sens. Dans ce documentaire joliment illustré il raconte l’histoire et la signification passée et actuelle des couleurs.



Pourquoi la robe de mariée est blanche ? Et le bleu, pourquoi on l’assimile au froid, à la France, à l’eau ?

Pour chaque couleur l’auteur fait un petit topo pour la raconter, une double page prend la suite et donne des exemples intéressants en lien avec celle-ci. Les illustrations de Rémi Saillard donnent la part belle à l’imagination, le tout est un cocktail flamboyant !

