2 livres pour les scientifiques en herbe : 100% Lab’Eau et Merveilleuses Machines

Voici deux albums pour les enfants, passionnants et instructifs ! Merveilleuses machines (La Martinière Jeunesse) et 100% Lab’Eau (Bayard Jeunesse) sont deux ouvrages pour les curieux et les scientifiques en devenir.

Voici une petite visite guidée des découvertes que les enfants feront très sérieusement, tout en s’amusant.

Merveilleuses machines de Jane Wilsher et Andrés Lazano

Grille-pain, réfrigérateur, scanner, avion, téléphone … comment fonctionnent ces machines très utiles ?

Dans ce documentaire à lire et à jouer, les explorateurs vont enfin comprendre les mécanismes de ces appareils. On joue à cherche et trouve et surtout on prend sa loupe rouge pour aller plus loin !

L’album fourmille d’infos captivantes et pour entrer au cœur des machines, une loupe magique incluse, dévoile le fonctionnement de chaque appareil. En la passant sur certaines illustrations, on voit apparaitre l’intérieur des machines et c’est génial !

Les enfants sauront tout sur les fils électriques, les tuyaux, les batteries et autres trucs et bidules qui font fonctionner ces Merveilleuses machines !

On a aimé les propos clairs des auteurs, le côté ultra ludique et surtout la simplicité pour expliquer au final des mécanismes complexes.

Lecture conseillée dès 6 ans Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

100% Lab’Eau d’A. Durand, B. Massa et A. Verdon

Ce livre chevalet s’adresse aux curieux qui désirent comprendre et apprendre sur les propriétés de l’eau. A l’heure du réchauffement climatique, l’eau est plus précieuse que jamais.

100% Lab’Eau est un petit laboratoire pour réaliser des expériences (25 en tout) qu’on peut faire à la maison ou à l’école.

Le livre permet d’entrer en contact avec les notions essentielles de la physique et de la chimie. Il est découpé en 5 parties qui permettent de progresser dans la compréhension des propriétés de l’eau dans tous ses états.



Du matériel est fourni pour jouer pour de vrai aux scientifiques et réaliser les expériences. Un glossaire pour apprivoiser les mots compliqués est inclus.

Ludique, pédagogique, ce nouvel ouvrage qui ressemble à un petit laboratoire et un vrai plus pour tout savoir sur l’eau !

Lecture conseillée 8 ans+ Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

