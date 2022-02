24 heures dans la peau d’un archéologue un livre pour résoudre des énigmes - IDBOOX

L’archéologie fascine les enfants. Faire des découvertes, voyager, résoudre des mystères, le métier d’archéologue est si excitant !

Le livre, 24 heures dans la peau d’un archéologue (La Martinière Jeunesse) projette le lecteur dès l’âge de 8 ans dans la vie et le travail d’un archéologue.

On lit, on apprend et on joue

Au cours de sa quête il devra résoudre 7 énigmes. Attention rien de farfelu dans cet album. Toutes les conditions sont réunies pour apprendre à connaitre plusieurs civilisations tout en jouant.



Le niveau de difficulté est adapté aux juniors, mais parfois l’aide d’un parent sera peut-être nécessaire.

Toutes les aventures de 24 heures dans la peau d’un archéologue contiennent des infos scientifiques.

On part chez les Mayas, en Grèce, en Egypte, on fait un bon dans la préhistoire et bien d’autres destinations sont au programme.

A chaque fois il faut faire des choix, à la manière d’un livre dont on est le héros. Les énigmes ne sont pas toujours faciles à résoudre. On repart à zéro si on ne ne concentre pas assez, mais on s’amuse beaucoup ! Il faut un maximum d’attention donc.



Les textes de Pascal Prévot sont didactiques, et vont à l’essentiel pour rendre palpitante la lecture et l’action. Les illustrations d’Arnaud Boutin complètent ces incroyables aventures.



Il y a deux temps pour chaque défi, le temps de la documentation et de l’information et le temps du jeu. Si votre enfant est curieux ou s’il a envie de devenir archéologue, ce livre ludique lui plaira à tous les coups !

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Si vous cherchez des livres pour les 0 – 16 ans consultez notre rubrique ici