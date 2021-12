3 beaux contes de princesses - Les fées, Cendrillon et Blanche-Neige - IDBOOX

Les fées, les princesses, les princes aussi, voici le livre 3 beaux contes de Princesses publié chez Magnard Jeunesse.

L’éditeur a choisi pour les fêtes de fin d’année de publier 3 contes intemporels qu’on aime depuis des générations ! Les Fées, Cendrillon et Blanche-Neige peuplent le pages de ce joli livre superbement illustré.



Charlotte Gastaut, Agnès Ernoult et Anne Cresci se sont prêtées au jeu des illustrations, et, le résultat est superbe. Cet album jeunesse plaira aux apprentis princesses et princes. Ce livre est un véritable compagnon des contes de notre enfance qui traversent les siècles sans prendre une ride. Merci Monsieur Charles Perrault !

