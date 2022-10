3 idées lecture pour les 9 – 12 ans pour le mois d’octobre

L’automne et la grisaille donnent envie de lire, mais quel ouvrage choisir ? Nous avons sélectionné trois livres qui plairont aux 9 – 12 ans.

A lire bien au chaud voici nos avis sur Le secret du Nightsilver d’Annaliese Avery (PKJ). L’Orage qui vient, de Louise May (La Ville brûle). La Bête et Bethany de Jack Meggitt-Phillips (Bayard).

Le secret du Nightsilver

Résumé

Dans une lointaine Angleterre où le destin de chacun est déterminé par les étoiles, Paisley apprend qu’elle est condamnée à mourir avant ses quatorze ans. Fille d’un grand explorateur et d’une scientifique reconnue, et sœur de Dax, un garçon handicapé, elle décide de cacher aux siens cette terrible nouvelle. Mais elle reprend espoir quand sa mère arrive à prouver qu’aucune destinée n’est en réalité scellée. Hélas ! cette découverte déplaît fortement à certains, et la chercheuse disparaît dans l’explosion de son laboratoire. Paisley doit alors continuer à protéger le secret de sa famille :

Dax n’est pas infirme, il porte la marque du Dragon et des écailles poussent sur son corps.

Pourquoi le lire

Le secret du Nightsilver est le premier tome d’une trilogie, et une belle découverte. Paisley est une fille courageuse qui souhaite échapper à sa destinée ; en plus les dangers seront loin d’être derrière elle à la fin du roman ! L’univers dépeint par Annaliese Avery est assez en surface mais suffisamment développé pour que le jeune lecteur puisse avancer dans l’intrigue de manière abordable.

Ainsi, ce premier volume est une très bonne aventure jeunesse aux nombreuses inspirations steampunk, remplie d’action, de combats, de magie et de dragons.

Lecture conseillée : A partir de 9 ans et plus.

L’Orage qui vient

Résumé

Mila a 15 ans. Depuis la Rétractation, elle vit avec sa mère et les autres femmes du Hameau. Cette communauté de femmes, solidaire et isolée se pensait à l’abri de la violence et de la folie qui ont ravagé le monde d’Avant. Mais le Hameau est menacé, et Mila va devoir laisser parler sa vraie nature…

Pourquoi le lire

L’Orage qui vient est un roman ado post-apocalyptique très bien construit, à la frontière du surnaturel. Et le roman ne déçoit pas : l’autrice sait faire monter la tension et garder le suspense.

Les femmes du Hameau démontrent une sororité sans faille. La menace est là, d’abord sous jacente puis réelle, tangible. Et puis l’amour est présent également : fort, puissant, protecteur.



La lecture, certes rapide, est réfléchie et crue : elle retranscrit parfaitement les ambiances et sentiments de Mila. Jeune femme, elle apprend à composer avec sa nature hors-norme. Elle finira par prendre sans rechigner la place de protectrice du Hameau… quitte à sortir les crocs.

L’Orage qui vient est un roman à placer entre toutes les mains.

Lecture conseillée : À partir de 12 ans

La Bête et Bethany

Résumé

Ebenezer mène depuis 511 ans une vie de rêve grâce à un monstre hideux, capricieux mais magique qu’il nourrit dans son grenier. Un jour, la bête réclame un repas… original : un enfant. Ebenezer est très contrarié. Pour soulager sa conscience, il part à la recherche de l’enfant le plus détestable possible. Et il trouve Bethany. Mais le plan d’Ebenezer comporte deux failles. Bethany n’a pas l’intention de se laisser faire et ils ont, tous les deux, le cœur plus tendre qu’ils ne l’auraient cru.

Pourquoi le lire

L’histoire est un vrai plaisir à découvrir, et les illustrations d’Isabelle Follath qui ponctuent le livre accompagnent très bien le récit.

Facile à lire, La Bête et Bethany plaira aux enfants – en plus d’aventures un peu folles, ils assisteront à une réelle évolution des personnages principaux, Ebenezer et Bethany, entre le début et la fin du roman.

L’ambiance est parfois un peu sombre, et parfois triste, mais est également pleine d’humour. L’auteur arrive même à surprendre, et tisse des leçons de vie sans donner la morale.

La Bête et Bethany aborde ainsi des thèmes forts comme la signification de la vie, la solidarité, l’amitié, la gentillesse ou encore le chagrin…

Lecture conseillée : À partir de 10 ans

