3 imagiers à faire découvrir aux enfants dès 1 an

Les imagiers sont des leviers importants pour éveiller les petits et les inciter à l’observation et au langage.



Nous avons sélectionné trois livres sympathiques et ludiques pour les enfants dès 1 an.

Dans la ville, de Nathalie Seroux (La Martinière Jeunesse), Où es-tu Rodolphe ? de Marianne Coppo et Mon imagier sonore – Les petits bonheurs de la vie de Marion Cocklico, tous deux aux éditions Milan.

Mon imagier sonore

C’est une sorte d’encyclopédie pour les bébés. Plus de 100 sons et mots sont associés au quotidien de l’enfant. Parmi les sons, on entend le micro-onde qui se met en route, papa qui secoue le biberon.

Ces sons procurent du bien-être, ils sont rassurants et stimulent la mémoire sensorielle.

Plusieurs thèmes sont proposés : l’anniversaire, le repas, Noël, le jardin etc.



Les petits bonheurs de la vie est particulièrement bien conçu. L’enfant est stimulé de façon progressive. Le tout-petit apprend au fur et à mesure et picore au gré des icônes, des mots et des sons. Gloria, 14 mois, adore ce livre et nous aussi !

Où es-tu Rodolphe ?

Cet album tout carton nous fait faire la connaissance d’un ourson craquant, Rodolphe. Il s’ennuie… que faire ? On va jouer à cache-cache !

Pour trouver ce chenapan qui se cache si bien, on soulève les volets. Cet album est ludique et a pour avantage d’aider à consolider la sécurité affective des petits.

Dans la ville

Ce n’est pas un imagier comme les autres. Ici, ce sont des photos du quotidien qui servent de trame à l’histoire. Cartonné et solide, Dans la ville met en scène les lieux du quotidien : les magasins, les bancs publics, les voitures etc. Avec des photos réalistes, le petit est immergé dans sa vie de tous les jours et apprend à identifier les mots, lieux et objets qui l’entourent à l’extérieur de la maison.

