3 livres à conseiller aux enfants à partir de 2 ans

La rédaction a lu 3 livres pour les enfants à partir de 2 ans. Découvrez pourquoi il sont sympas pour les petits et pour les grands !

Nous allons découvrir ensemble : Parfois de Maxime Derouen, éditions Grasset jeunesse. Petits mondes d’Agnès Domergue et Clémence Pollet, éditions HongFei. Méli-mélo de matous de Gaëlle Duhazé aux éditions Casterman

Parfois

Pas facile de gérer les sentiments quand on est petit, ils changent en fonction de l’état du moment.

Parfois on est en colère, triste, sauvage, silencieux …

Chaque double page décrit soit un sentiment ou une émotion très simplement en JE.

Sur La page de gauche un état, par exemple « Parfois, je suis joueur » et sur la page de droite ce petit animal (toujours le même) sur un fond de couleur, ici bleu avec une ombre, ici un chat.



Pour arriver à la dernière double page, toujours avec ce petit animal, affublé de taches de toutes les couleurs représentant tous les sentiments mais qui ne change en rien le fait que c’est toujours lui.

Un album permettant à l’enfant de comprendre que, même sous l’emprise d’un sentiment fort, il est toujours lui-même et que c’est grâce à la gestion de ses sentiments multiples qu’il va grandir.

Parfois est un album de plus sur les émotions me direz-vous. Oui mais ces dernières sont abordées différemment, simplement avec plusieurs entrées.

Petits mondes

Des mots simples, des couleurs joyeuses, des découpes vont permettre aux tout-petits de mettre en exergue leurs sens d’une manière ludique. Le petit, en tournant les pages, va passer des oreilles du lapin aux feuilles sur les branches; les yeux du hibou pour deviner la nuit et voir le jour; la petite main pour caresser sans oublier le cœur pour aimer le monde …

Cet album cartonné, adapté aux mains des tout-petits, est un vrai poème des sens pour bébé.

Petits mondes est une jolie réussite. Le plus, de cet album, sont les découpes où le petit, tout en suivant l’histoire lue par l’adulte, peut mettre ses petits doigts dans les trous et avancer dans la découverte du monde.

Méli-mélo de matous

Vous aimez les chats et vous avez envie de vous amuser avec vos enfants alors ouvrez ce livre …à découvrir dès 3 ans.

Un album tout carton de forme allongée dans le sens de la hauteur dont les pages sont découpées en 3 volets que l’ont peut à loisirs tourner et découvrir. On y découvre des images de chats tous plus fous les uns les autres ainsi que des textes loufoques qui racontent de drôles d’histoires.



De belles heures de fou-rire avec vos petits et de découvertes des différentes parties du corps car le premier volet montre des têtes, le deuxième des corps et le troisième des jambes. Une activité est aussi de retrouver les 3 éléments du corps qui s’assemblent…

J’aime bien le principe des méli-mélo qui permet de créer des personnages et histoires aléatoirement qui pourraient, pour le plus grands devenir le début d’une longue histoire… et pourquoi pas créer son méli-mélo sur un autre animal…

