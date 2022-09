3 livres jeunesse pour apprendre des tas de choses tout en s’amusant

Voici une sélection qui plaira aux parents, aux enseignants mais surtout aux enfants qui aiment lire.

Nous avons choisi de vous présenter trois albums qui apportent tous un bon moment de détente tout en permettant aux jeunes d’apprendre sans s’ennuyer !

Nous parlons ensemble de : Léonie et les scarabées d’Elsa Bordier et Elodie Shanta (Nathan bande dessinée). Les aventures de Violette Mirgue : Mission espace de Marie-Constance Mallard (Privat Jeunesse). Les Dingo Docus : Les Egyptiens de Laurent Audouin (Nathan Bande dessinée).

Léonie et les scarabées

A propos du livre : Allez à la rencontre d’une Léonie rétrécie et rejoignez le monde minuscule des scarabées !

Quand Léonie est soudainement transformée en scarabée par des corneilles farceuses, un univers insolite s’ouvre à elle. Aidée de ses amis, Mordicus, Goliath, Rhino et Berlia, Léonie se familiarise avec sa nouvelle apparence et se lance le défi de remporter la bagarre, le tournoi le plus attendu par tous les insectes de la forêt !

Notre avis : La bagarre Oui ! Mais on ne touche pas aux coccinelles et aux autres minus ! Le ton est donné et on adore ! Le duo d’autrices nous fait vivre une aventure drôle, sensible et irrésistible sur l’acceptation des autres, la tolérance et l’attention portée à nos congénères.



On s’amuse beaucoup et le message pédagogique passe très bien. L’histoire va à 100 à l’heure et les illustrations claquent ! Cette BD fait partie de la sélection « La BD en classe » lancée par le SNE.

Lecture conseillée à partir de 6 ans

Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Les aventures de Violette Mirgue : Mission espace

A propos du livre : La détective Violette Mirgue et son ami Cluque partent en mission dans l’espace ! À travers le système solaire, les deux souris intrépides bravent tous les dangers pour ramasser les déchets éparpillés… L’occasion pour Violette et son fidèle compagnon de voyage de découvrir le système solaire.

Notre avis : C’est grand retour de Violette Mirgue et quelle aventure ! La souricette préférée des enfants touche à un sujet très intéressant la pollution, pas celle de notre planète mais celle de l’espace !

C’est passionnant et bien mené. Des plus le livre contient un poster à accrocher dans sa chambre représentant les constellations. Le livre a été relu par les scientifiques de la Cité de l’espace et du CNES. Nous sommes ainsi parés pour voyager très loin dans l’univers !

Lecture conseillée à partir de 4 ans

Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Les Dingos Docus BD – Les Egyptiens

A propos du livre : Vite ! Le professeur Dudico est en retard pour sa conférence au Louvre. Oui mais voilà, à trop se presser, la catastrophe finit toujours par arriver ! Le pauvre professeur se retrouve malencontreusement paralysé après être tombé dans une flaque de ciment. Impossible d’honorer son rendez-vous dans cet état… Pas de panique, Archibald, archi-incollable, arrive à la rescousse et lui propose le meilleur des exposés sur les pharaons !



Notre avis : ce docu-fiction est à la fois déjanté et très sérieux. Autrement dit on se marre bien et on apprend des tas de choses passionnantes. Relu et approuvé par des historiens, la BD a une particularité étonnante. Les planches de dialogue sont dessinées de la main gauche et la partie documentaire est créée de la main gauche.

Ce livre est une percée intéressante dans l’égyptologie : Pharaons, dieux rien ne manque ! L’humour est omniprésent on aime bien par exemple certaines expressions comme: « Par Tétris, ça y est, tout est emboîté » pour parler des pyramides !

Lecture conseillée à partir de 8 ans

Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Trouvez d’autres idées BOOX pour les enfants dans notre rubrique ici