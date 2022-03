3 livres pour aiguiser la curiosité des enfants et découvrir le quotidien - IDBOOX

Voici une sélection de trois albums dédiés aux petits de 0 à 4 ans. Ils ont plusieurs points en commun, même s’ils sont très différents.

ils parlent tous du quotidien de façon ludique, originale et aiguisent tous la curiosité des bambins.

La journée de bébé – Mon bel imagier

La journée de bébé est un imagier très concret publié chez Langue au Chat. Des photos et une mise en page aérée mettent en valeur les premiers mots de bébé. Chaque double page aborde un thème du quotidien : les vêtements, la nourriture, la promenade, le jeu etc.



Ce petit ouvrage cartonné est idéal pour inciter l’enfant à assimiler les mots de tous les jours pour stimuler l’acquisition du langage.

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Avis de lecture Elizabeth Sutton

Remue-Ménage dans la maison

On a craqué sur cette nouvelle collection des éditions Tourbillon. Illustré par Tiao Americo Remue-ménage dans la maison est un album original et très amusant.



La conception du livre permet une découverte ludique du vocabulaire de la maison. A conseiller dès 1 an. Le livre est séparé en deux. D’un côté il y a les pages représentant les pièces de la maison : salle de bains, salon, chambre, cuisine etc. de l’autre on ouvre un petit coffret et on s’amuse à placer les meubles et objets en regard des illustrations du livre.

Dessinés sur de grosses pièces en carton, l’enfant s’amuse à trouver où placer l’aspirateur, la veilleuse, la chaise haute.

Ce livre est un outil parfait pour l’acquisition du langage et la motricité des petits. Il y a 30 éléments à déplacer.

Pour vous procurer le livre cliquez ici ou cliquez ici

Avis de lecture Elizabeth Sutton

Le livre de ma jungle d’Alice de Nussy et Estelle Billon-Spagnol

Un album à partager dès 4 ans en famille. C’est un live livre où l’on se perd dans les illustrations qui foisonnent de détails époustouflants.



Le lecteur va devoir chercher le doudou avec deux petits personnages : Durant et Durant, à travers différents lieux qui appartiennent au quotidien de l’enfant : sa chambre, l’école, la cantine, la cour de récréation, le bain ….

L’enfant va partir tel un aventurier dans cette jungle.

Une belle métaphore entre cette vie trépidante et remplie de divers éléments que l’enfant découvre, affronte, dépasse…pour grandir sereinement.

Un petit plus, il pourra colorier lui-même sa jungle sur une fresque offerte en noir et blanc.

Le livre de ma jungle (Grasset Jeunesse) est coloré et ludique avec un cherche et trouve qui ravira petits et grands.

Pour vous procurer le livre cliquez ici ou cliquez ici

Avis de lecture Régine Barat

Découvrez d’autres idées de lecture pour les enfants