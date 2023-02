3 livres pour enfants à lire pendant les vacances

Pendant les vacances c’est bien d’avoir des temps calmes pour lire et rêver. Nous avons sélectionné 3 livres pour les enfants tous publiés récemment chez Glénat Jeunesse.

Nous allons vous parler de Séraphine et les dents de lait d’Elisa Malan. Comment détyranniser des frères et sœurs tyranniques en 10 leçons de Marine Paris et Pauline Duhamel. Débordés de Mariajo Ilustrajo et Emma Gauthier, traduit par Susie Morgenstern. Tous ces albums sont à conseiller dès 5 ans.

Séraphine et les dents

A propos du livre

Vous connaissez la légende de la petite souris ? Celle qui, la nuit tombée, échange en secret les dents de lait perdue par des pièces ? Figurez-vous qu’il n’y en a pas qu’une, et qu’elles existent vraiment… Séraphine et Quenotte en sont la preuve !

Ce qu’on en pense

Séraphine et Quenotte forment un duo absolument adorable. L’histoire ne s’arrête pas à raconter l’histoire d’une dent de lait. Elle va plus loin et met en scène un chat méchant et une souris morte de trouille quand elle en voit un.

Au programme humour et bonne humeur et surtout courage ! Cette histoire plaira à tous les enfants intrigués par l’histoire de la petite souris, elle met en avant aussi la solidarité et l’amitié.

Pour vous procurer le livre cliquez ici ou cliquez ici

Comment détyranniser des frères et sœurs tyranniques en 10 leçons

A propos du livre

Des frères et sœurs, ça cafte tout, et ça se bagarre sans arrêt. Difficile de les supporter, surtout quand on les a sur le dos toute la journée ! Pas de panique, grâce à ce petit manuel explosif, l’enfant trouvera des conseils indispensables et bien sentis prodigués en 10 leçons, pour amadouer ses frères et sœurs.

Ce qu’on en pense

Attention pépite ! Ce livre parlera à tous les parents et aux fratries ! Les illustrations sont particulièrement réussies. On se marre du début à la fin.

Ce livre un peu beaucoup déjanté met le doigt là où ça fait mal quand on est frère et sœur. Sarcastique et ironique à souhait, il faudra quand même entouré le jeune lecteur pour ne pas qu’il prenne tous les conseils au pied de la terre. Avec ce titre à rallonge, on sent que le programme est chargé et cet album est un très bon cru !

Pour vous procurer le livre cliquez ici ou cliquez ici

Débordés

A propos du livre

Ce jour-là, la ville se réveilla comme n’importe quel autre jour, mais quelque chose était différent. Les trottoirs étaient… MOUILLÉS. « Un peu d’eau sous les pieds, ça rafraîchit en plein été ! » se dirent les passants trop occupés. Mais l’eau continua de monter jusqu’à ce que… plus personne n’eut pied ! Ce petit changement que presque personne n’avait remarqué allait soudain devenir un GROS problème qui occuperait tout le monde.



Ce qu’on en pense

Le réchauffement climatique on en parle beaucoup. Débordés traite du sujet. Mettant en scène tout un bestiaire, l’enfant est sensibilisé aux problèmes écologiques.

Les magnifiques illustrations en noir et blanc sont réhaussées de bleu pour pointer le problème de la montée des eaux. C’est beau et surtout ce livre est une ode à la solidarité entre les terriens qu’ils soient des animaux ou des êtres humains.

Pour vous procurer le livre cliquez ici ou cliquez ici

Envie de lire ? Découvrez d’autres Idées BOOX pour les enfants ici