3 livres pour enfants dont les héros sont des animaux - IDBOOX

Raymond la taupe détective, L’ami de Pinpin et C’est qui qui ? sont trois ouvrages pour la jeunesse très différents les uns des autres mais qui mettent les animaux au centre de l’histoire.

Nous conseillons ces lectures pour les jeunes lecteurs à partir de 2 ans.

Raymond la taupe détective et l’affaire du collier de Camilla Pintonata

Raymond la taupe détective (Seuil Jeunesse) est un album qui met à l’honneur une nouvelle fois, Raymond (un détective aux allures d’Hercule Poirot) et tout un bestiaire fort sympathique.

Celui-ci est en vacances quelle joie ! Seulement voilà, une nuit, un cri se détache réveille tous les vacanciers. Quelqu’un a volé le collier inestimable de la Comtesse Kitty la chatte ! Les vacances attendront Raymond se met au travail.



Cet album illustré est une lecture courte, elle mêle humour et mystère pour le grand plaisir des détectives en herbe !

C’est qui qui ? de Claudia Bielinsky

C’est qui qui ? (Bayard Jeunesse) est un cherche et trouve rigolo et adorable ! L’enfant est invité à trouver le chiot le plus gourmand, la grenouille la plus zen, le singe le plus costaud…. Chaque page est consacrée à une bestiole et l’enfant doit trouver C’est qui qui ? en écoutant bien la question.



Le livre met en scène tout ce petit monde avec 6 animaux différents, et à la fin, il y a une surprise trop craquante ! Activité loufoque et tendre au programme !

L’ami de Pinpin de He Zhihong

L’ami de Pinpin (Seuil Jeunesse) c’est de la douceur et de la poésie à l’état pur. Pinpin est un petit pingouin. Il vit sur la banquise, il joue au cerf-volant quand un jour, il rencontre un petit chien apeuré. Pinpin décide de prendre le chiot sous « son aile ».



Mais quand il s’agit de retrouver la maison de Pinpin, c’est son nouvel ami qui l’aide.

Cet album tendre et attachant parle d’amitié, de bienveillance et de l’écoute des autres. Les illustrations à l’aquarelle sont sublimes. Avant d’aller dormir, cette histoire est parfaite !

