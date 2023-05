3 livres pour enfants qui font aimer la musique des mots

Nous avons lu trois ouvrages qui font une part belle aux livres et à la musique des mots pour Régine amoureuse des mots.

Ces albums sont un hymne à la lecture à partager en famille pour découvrir les richesses que recèlent les livres.

On parle de : Susie la Suris qui lit ! de Susie Morgenstern et Séverine Cordier – Gründ. Une histoire d’Edouard Manceau -Editions Sens Dessus Dessous. Les Po-Poèmes de Bernadette Després – Bayard Jeunesse.

Susie La Souris qui lit !

Susie a tout pour être heureuse, une petite maison douillette et coquette. Mais…il lui manque quelque chose…La vie !

En effet de l’autre côté du mur, une famille joyeuse, remuante, aimante, chantante, criante…

Quand Susie franchit la porte de sa petite maison pour rejoindre cette famille c’est juste l’horreur : des cris, des gestes pour la tuer…ce qui fait qu’elle retourne rapidement chez elle.

Mais un jour elle n’entend plus rien. Calme plat…

Susie en profite pour visiter et découvrir les richesses de cette maison. Comme on dit : le chat n’est pas là, les souris dansent ! Non les souris lisent car Susie va dévorer tous les livres qu’elle rencontre et il y en a beaucoup et dans toutes les pièces !

Une envie lui prend : construire sa bibliothèque, voyager, apprendre des nouveaux mots…

Elle ramène avec difficultés tous ces livres dans sa petite demeure et maintenant elle n’est plus seule, elle a de multiples amis sortis tout droit de ses livres.



Cet album est un vrai coup de cœur ! Encore, un livre sur les livres me direz -vous. Oui mais avec l’humour de l’auteure Susie Morgenstern est unique. De multiples détails plongeront les petits lecteurs dans cet univers de la lecture et du livre. Une façon de découvrir des comptines, des genres nouveaux, des auteurs … tous les ingrédients pour enrichir le vocabulaire de nos futurs lecteurs.

A conseiller dès 4 ans Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Les Po-Poèmes

Quand deux belles personnes du monde de la littérature jeunesse se mettent ensemble pour initier nos jeunes lecteurs au plaisir de découvrir la poésie façon Bande dessinée, ça donne : Les Po-Poèmes de Bernadette Després (dessinatrice de Tom-Tom et Nana et Bernard Friot (l’auteur des Histoires pressés).



Le concept est sympa : une courte bibliographie afin de découvrir les artistes puis des doubles pages présentant à gauche un poème avec des rimes et des sonorités qui vont plaire aux jeunes (et aux moins jeunes lecteurs) et à droite un petite BD en quelques cases illustrant le poème d’une façon humoristique avec son texte en écriture scripte.



Dix-huit poésies illustrées avec la patte de Bernadette Després, pour découvrir ou redécouvrir que la poésie c’est un vrai plaisir de jouer avec les mots et les sons.

A conseiller dès 4 ans Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Une histoire

Cette histoire explique aux lecteurs comment une histoire nait !

Il faut un point de départ donc faire un choix dans toutes les idées. De la patience pour que l’histoire se construise, se développe, grandisse aves ses personnages, s’orne de détails qui peuvent être sympathiques mais aussi effrayants. Puis il faut un dénouement pour clôturer cette belle histoire.

Mais l’auteur ainsi que le lecteur se pose toujours la même question : et si j’avais choisi une autre idée comment se finirait cette histoire ?



Ecrire c’est imaginer, c’est rêver le monde, c’est le transformer…

Edouard Manceau illustre son histoire qui est en train de naitre avec un arbre qui grandit. Une belle comparaison et un très bel album !

A conseiller dès 4 ans Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Trouvez d’autres Idées BOOX pour les enfants dans notre rubrique ici