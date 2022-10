3 livres pour enfants qui invitent au rêve

On vous propose une sélection de 3 livres poétiques et propices à la rêverie tout en développant l’imaginaire des enfants.

Nous avons sélectionné Samuel n’a pas sommeil de Carly Gledhil (Ed. Quatre Fleuves), Que j’aimerais être toi d’Erine Savannah et Lili Baleine (Langue au chat) et Mes rêves de Xavier Deneux (Ed. Tourbillon).

Mes rêves un livre phosphorescent qui brille dans le noir

Cet album fête les 20 ans des éditions Tourbillon avec brio. Mes rêves est une invitation à la détente et à la douceur. Beau et poétique ce livre dédié aux enfants dès la naissance est un superbe moment de lecture qui stimule l’éveil visuel et fait la part belle au tactile.

Des illustrations argentées qui brillent dans le noir, des pages phosphorescentes, du relief pour toucher et ressentir les choses, un message pour aimer le temps du coucher. C’est juste beau !! On adore !

Que j'aimerais être toi, un hymne à l'amour entre frères et sœurs

Ce récit adorablement illustré aux couleurs pastel est un hommage à l’amour des grands frères et des grandes sœurs envers les petits. Poétique, douillet, il invite chacun à un moment d’harmonie ou la transmission et la bienveillance entre frères et sœur est au cœur de la vie et de l’épanouissement.

Ce livre est parfait notamment si vous attendez un enfant. Il prépare les ainés à son arrivée de façon fine et délicate. Lecture conseillée dès 3 ans

Samuel n'a pas sommeil une aventure découpée

Samuel est une petite chauve-souris, qui préfère découvrir le monde diurne plutôt que de dormir comme ses congénères. Lui veut voir le soleil briller, les poissons nager. Seulement voilà, Samuel a beau être ravi de découvrir le monde du jour, il commence à être en jetlag. Cette histoire pleine d’humour plaira aux petits chenapans qui rechignent à aller au lit.

Les illustrations un peu en mode Halloween sont vitaminées et les découpes des pages offrent un plus à cette jolie mise en page !

Lecture conseillée dès 3 ans !

