321 choses incroyables à connaitre sur l’histoire une encyclopédie passionnante !

Devenir incollable en histoire c’est possible ! Mathilde Masters vient de publier un ouvrage qui met l’Histoire à la portée des juniors !

321 choses incroyables à connaitre sur l’histoire (La Martinière Jeunesse) est une encyclopédie un peu déjantée mais très sérieuse pour connaitre l’histoire du monde.



Cette sélection de faits historiques passionnera les curieux. Constituée d’anecdotes elle contribue à élargir les horizons des jeunes sans empiéter sur ce qu’on apprend à l’école.

Le Big Bang, les Babyloniens, les Egyptiens, le Moyen-Age, les Mayas, la colonisation, les progrès technologiques, l’innovation… tous ces thèmes et plus encore sont scrutés de près avec pertinence et illustrés par Louize Perdieus.



Allez, on vous donne quelques exemples : on apprend tout sur la tapisserie de Bayeux, une “BD” de 70m de long. On découvre aussi que Toutankhamon était un chasseur d’autruches ou encore que les Vikings ont découvert l’Amérique. Qu’on se le dise tout ce qui est dans cette encyclo est véridique !



Bref, 321 choses incroyables à connaitre sur l’histoire est un livre à part constitué de faits intéressants. Il permet aux jeunes lecteurs d’apprendre l’histoire sous un prisme différent qui les aidera à retenir les grands faits de notre Histoire !

