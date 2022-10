4 BD et romans pour ados à dévorer ce week-end

Vous cherchez des idées de lecture ? On vous propose une sélection de deux BD et deux romans avec de l’aventure, de l’action et de la fiction.

2 BD : Dans l’univers de Méto – Ursina et Nestorisu

Editeur : Glénat

On commence par les BD Nestorius et Ursina publiées Glénat. Ces deux histoires sont liées à la célèbre trilogie dystopique Méto. Sortie dans un premier temps sous la forme de romans, elle a ensuite été adaptée en BD. L’aventure se poursuit avec ces deux albums.

L’auteur Yves Grevet a inventé un nouveau cycle baptisé Dans l’univers de Méto. Il y fait des focus sur des personnages qu’on croise dans le roman indépendant Méto – Zone Noire.

Pour situer le contexte de Méto voici de quoi cette saga parle. Une troisième guerre mondiale a ravagé la Terre dans les années 50. La vie est quasiment devenue impossible sauf dans des zones restreintes non contaminées par l’arme nucléaire. Elles sont contrôlées par des dirigeants autoritaires qui instaurent un contrôle des naissances pour économiser les ressources.

Lorsque les parents ont plusieurs enfants, ils doivent faire un choix pour n’en garder qu’un. Les autres sont enrôlés de force pour devenir des soldats ou des espions.

Nestorius suit le parcours de cet enfant soldat qui va découvrir pendant une mission quelque chose qui changera sa vie à jamais.

Dans Ursina, on découvre une jeune fille entraînée pour devenir une combattante de l’ombre sans pitié. On lui confie une mission a haut risque qui va transformer sa vision du monde et lui révéler son passé.

Ces deux BD sont des histoires complètes qui peuvent se lire indépendamment de Méto. Comme l’univers dont elles sont issues elles sont captivantes que l’on soit ado ou non.

Lecture conseillée à partir de 11 ans

La cité du temps

Editeur : Ynnis

On ne présente plus Diana Wynne Jones sommité de la littérature fantastique pour enfants et adolescents. Auteure entre autres du Château de Hurle, Des mondes de Chrestomanci ou d’Aya et la Sorcière, elle a nourri l’imaginaire de nombreux enfants et adolescents.

La Cité du temps est un autre de ses romans phare. Ecrit en 1987, il arrive en France. Vous ne trouverez pas de magicien ou de sortilèges dans ce livre, Diana Wynne Jones se penche ici sur le voyage dans le temps.

L’histoire débute à Londres en 1939. Vivian Smith est évacuée pour échapper aux affres de la Seconde Guerre Mondiale. Lors de son voyage, elle est kidnappée par deux garçons pensant enlever la mythique dame du temps.

Elle est soustraite de son époque afin de sauver la Cité du temps lieu conçu pour superviser l’histoire. Seulement, il y a erreur sur la personne. Vivian ne possède pas ce pouvoir. Elle va tout de même faire équipe avec ses ravisseurs et se lancer dans une grande aventure à travers le temps.

On retrouve dans ce livre tous les ingrédients qui ont fait le succès de Diana Wynne Jones : imagination, originalité et humour. Le thème des voyages dans le temps est un sujet complexe à traiter surtout dans des livres pour ados. Elle y parvient sans mal et sans faire de concession.

Tout en restant très accessible, elle joue avec les paradoxes temporels et ses implications.

Diana Wynne Jones sait aussi brouiller les pistes avec des personnages complexes. Qui sont les vrais méchants de l’histoire ? Vous le saurez à la fin des 500 pages de cette épopée temporelle palpitante. Lecture conseillée à partir de 12 ans

Overwatch : Deadlock Rebels

Editeur : Mana Books

Mana Books poursuit son exploration de l’univers d’Overwatch avec un nouveau roman pour ados de Lindsay Ely.

Après L’héroîne de Numbani, le jeu vidéo poursuit son expansion sur papier avec Deadlock Rebels. Ce roman explore la fondation du gang de Deadlock. Il met en lumière les origines des héros Ashe et Cole Cassidy, les fameux pistoleros du jeu vidéo.

Dans une Amérique en proie au chaos, Elizabeth Cole Ashe est arrêtée le matin de sa remise de diplôme. Ses parents décident alors de la déshériter. Ashe va alors faire équipe avec Cole Cassidy et B.O.B. son majordome pour récupérer ce qui lui revient en multipliant les casses.

Comme dans le jeu vidéo, attendez-vous à de l’action non-stop et des scènes plus spectaculaires les unes que les autres.

Lecture conseillée A partir de 13 ans et +

