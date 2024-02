4 livres ludiques et poétiques pour les enfants de 0 à 4 ans

Voici une sélection bien sympathique pour partager de jolis moments de lecture avec les enfants de zéro à 4 ans.

On se détend avec deux nouveaux albums de la collection ‘Bon pour les bébés’ avec « Promenons-nous dans les bois » et « Haïkus d’hiver » (Seuil Jeunesse). Puis on explore en s’amusant avec deux livres de la série ‘Cache-Cache : entre les arbres’ et ‘Cache-Cache sous les lianes’ (Glénat Jeunesse).

Promenons-nous dans les bois et Haïkus d’hiver

Thierry Dedieu revient avec deux livres grand format en noir et blanc. Au programme : zénitude, plénitude et poésie. Une nouvelle fois, l’auteur nous charme par sa vision des choses et de belles histoires qui plairont aux petits de zéro à 3 ans.

Pour l’un, il reprend et interprète la célèbre comptine. Pour l’autre album, il parle de l’hiver, du climat avec des petits poèmes inspirés de la littérature japonaise, avec charme et douceur.

Achetez ‘Promenons-nous dans les bois’, Cliquez ici ou Cliquez ici.

Pour acheter ‘Haïkus d’hiver’, Cliquez ici ou Cliquez ici.

Cache-Cache entre les arbres et Cache-Cache sous les lianes

Cette nouvelle collection a pour objectif d’éveiller les petits par les sens et la curiosité. Les superbes illustrations colorées invitent à la découverte.

Les pages se déplient, on trouve des surprises. On touche les plumes et la fourrure des animaux. Le texte incite le petit à réagir aux devinettes.

Vous pouvez en être sûr, les petits vous demanderont encore et encore la lecture de ces ouvrages parfaitement adaptés à leur soif d’apprendre.

Achetez ‘Cache-Cache entre les arbres’, Cliquez ici ou Cliquez ici.

Pour acheter Cache-Cache sous les lianes, Cliquez ici ou Cliquez ici

Trouvez d’autres Idées BOOX livres pour les enfants ici.

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités