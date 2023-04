4 livres qui invitent à la découverte pour les enfants à partir de 3 ans

Avec le printemps on a tous envie de découvrir des tas de choses ! La rédaction vous conseille quatre albums jeunesse qui invitent à découvrir la vie, le quotidien et sa personnalité.

Nous avons choisi : Le chantier de Florent Chamiot-Poncet (Tourbillon), A la découverte du vivant de Camille Giordani-Caffet et Rémi Saillard (La Martinière Jeunesse et musée des Confluences). Mes super qualités de Ruth Martin (Glénat jeunesse) et Chic un pique-nique de Susie Brooks (Ed. Quatre Fleuves).

Le chantier

Avis aux petits passionnés de gros engins. Dans ce livre on découvre le camion-toupie, les camions bennes, les chenilles du bulldozer, la construction d’une route, le tout en volume.

Ce livre en relief se déploie au fil des pages, les dessins colorés et les textes courts sont adaptés aux petits dès 3 ans !

Chic un Pique-nique !

Ce livre interactif à volets est un véritable régal. Il contient une dînette de 16 pièces en carton pour jouer au pique-nique au fil des pages.

Nous sommes en compagnie de Souricette et Souriceau qui adorent déjeuner sur l’herbe.

Chic un pique-nique est un livre à volets qui permet de raconter une histoire tout en jouant et en développant l’imagination. On adore !

A conseiller aux enfants dès 3 ans

Mes super qualités !

Cet album est un document interactif. L’enfant est invité à découvrir toutes les qualités : la gentillesse, le courage, le partage….

Dans ce livre composé de volets à découvrir au fur et à mesure, l’auteure donne les clefs aux enfants pour développer toutes ces qualités qui sont en chacun de nous et nous apprend que les petits gestes du quotidien sont importants pour mieux s’épanouir et aimer son prochain.

A la découverte du vivant

Inspiré de l’exposition Espèces, la maille du vivant (musée des Confluences). On part en vacances avec Yacine et Coline. Ils découvrent la nature, les animaux et s’interrogent sur les points communs qu’ils ont avec les autres animaux.

Ce livre est à lire et à jouer, et remonte le temps pour arriver jusqu’aux connaissances scientifiques d’aujourd’hui. C’est passionnant. Pour alléger la lecture il y a des petits intermèdes avec des activités.

