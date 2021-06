5 romans ado et Young Adult à découvrir en juin - IDBOOX

Des romans fantastiques aux romans tranche-de-vie, voici une sélection pour tous les goûts ! Lectures conseillées à partir de 12 ans en fonction des titres.

Découvrez nos avis sur ces romans Young Adult.

All our Hidden Gifts, de Caroline O’Donoghue (La Martinière jeunesse)

Résumé

Cadette d’une famille irlandaise de 5 enfants, Maeve Chambers a toujours eu du mal à trouver sa place. Mais depuis qu’elle tire les cartes aux élèves de son lycée, elle a le sentiment qu’elle a enfin trouvé sa voie. Lors d’une séance avec son ex-meilleure amie Lily, cependant, une carte inconnue apparaît dans son jeu de tarot et la séance de divination tourne au cauchemar. Le lendemain, Lily a disparu. Rongée par la culpabilité, Maeve s’allie à deux autres élèves pour chercher Lily : Roe, qui se trouve être le frère de la disparue, et Fiona, sa nouvelle – et seule – amie. Le don de voyance de Maeve pourrait les mettre sur une piste, mais la jeune fille possède-t-elle réellement un don ? En tous cas, sa quête la conduira à découvrir le talent qui la rend unique : celui de voir au-delà des apparences et de comprendre les autres comme personne…

Pourquoi le lire ?

Premier argument : pour sa magnifique couverture !

« All our Hidden Gifts » est un roman où les personnages secondaires (Roe et Fiona en particulier) sont développés et – ce n’est que mon avis – bien plus attachants que le personnage principal (Maeve est égocentrée, peu mature, mal dans sa peau).

L’autrice combine fantastique et réalité de manière intéressante. Comme on se concentre sur des adolescents, le thème de la construction de soi, c’est à dire de leur identité (caractère, genre…) est très importante.

D’autres thèmes forts sont abordés comme l’amitié, l’amour et surtout la discrimination. Le récit semble parfois un peu artificiel (surtout en ce qui concerne la magie) et rapide dans sa conclusion.

L’ensemble reste une belle lecture où de vraies problématiques sociétales sont abordées avec bienveillance.

Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici À partir de 13 ans

A Silent Voice, de Yoko Kurahashi (Lumen)

Résumé

Shoko est malentendante depuis la naissance. Même équipée d’un appareil auditif, elle peine à saisir les conversations et à comprendre ce qui se passe autour d’elle. Effrayé par ce handicap, son père a fini par l’abandonner, laissant sa mère l’élever seule. Quand Shoko est transférée dans une nouvelle école, elle s’emploie à surmonter ses difficultés mais, malgré ses efforts pour s’intégrer dans ce nouvel environnement, rien n’y fait : les persécutions se multiplient, menées par Shoya, le leader de la classe. Psychologiques puis physiques, les agressions se font de plus en plus violentes… jusqu’au jour où la brimade de trop provoque une plainte de la famille de Shoko et l’intervention du directeur de l’école. C’est alors que tout bascule pour Shoya : ses camarades, qui jusque-là ne manquaient pas une occasion de tourmenter la jeune fille, vont se retourner contre lui et le désigner comme seul responsable…

Pourquoi le lire ?

C’est une adaptation du manga de Yoshitoka Oima (édité chez Ki-oon). Le manga a également été adapté en film d’animation (2018 en France). « A Silent Voice » aborde des thèmes difficiles, réels et toujours d’actualité (malheureusement) et ce peu importe le lieu où l’on vit : handicap, harcèlement scolaire, l’identité et l’acceptation (de soi, des autres)…

Il s’agit donc d’une lecture riche et crédible qui toutefois ne sera pas de tout repos, puisqu’elle est émotionnellement forte – difficile même parfois – mais une lecture à ne pas rater malgré tout.



Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici À partir de 13 ans

L’Empire d’écume : La Fille aux éclats d’os, d’Andrea Stewart (Big Bang)

Résumé

Dans un empire contrôlé par la magie d’os, Lin, la fille de l’empereur, va devoir lutter pour réclamer son droit au trône.Sur toutes les îles de l’Empire, on prélève sur chaque enfant un éclat d’os derrière l’oreille, lors d’un rituel trop souvent mortel. Depuis son palais, l’empereur utilise ces précieux fragments pour créer et contrôler de redoutables chimères animales, les concepts, qui font régner la loi. Mais son autorité vacille et partout la révolte gronde. Sa fille, Lin, a été privée de ses souvenirs par une étrange maladie et passe ses journées dans l’immense palais plein de portes closes et de noirs secrets. Pour regagner l’estime de son père, elle décide de se lancer dans le périlleux apprentissage de la magie d’os. Une magie qui a un prix… alors que la révolution vient frapper aux portes du palais, Lin devra décider jusqu’où elle peut aller pour reconquérir son héritage… et sauver son peuple.

Pourquoi le lire ?

Andrea Stewart propose avec « L’Empire d’écume » un univers captivant et foisonnant de détails, aux airs de Chine ancienne. Deux protagonistes sont sur le devant de la scène, Lin et Jovis ; bien que certains chapitres soient menés par des personnages plus secondaires.

Ce roman à plusieurs voix en ressort un peu lent mais la seconde partie est plus dynamique. Les différentes trames se rejoignent au fur et à mesure du récit de manière plutôt habiles. Si quelques rebondissements sont faciles à deviner, la lecture est plaisante et tient suffisamment en haleine (on garde espoir d’obtenir réponses à nos questions !).

À lire si vous aimez les histoires de complots, de magie et de personnages prêts à tout pour obtenir ce qu’ils veulent.

Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici À partir de 15 ans

Today, Tonight, Tomorrow, de Rachel Lynn Solomon (Milan)

Résumé

Ils se détestent, se découvrent, puis apprennent à s’aimer. Vous avez une impression de déjà-vu ? Peut-être. Sauf que cette histoire d’amour-ci joue avec les codes du genre pour mieux en questionner les stéréotypes.

Pourquoi le lire ?

« Today, Tonight, Tomorrow » est une lettre d’amour à la ville de Seattle, mais aussi la célébration des premiers amours.

Les thèmes abordés sont nombreux : problèmes familiaux, préjugés (Rowan et Neil sont tous les deux juifs), rivalité, approbation des parents…

L’autrice maîtrise parfaitement ses personnages et le trope « ennemies to lovers » (personnages qui se détestent mais finissent par tomber amoureux). Peu importe que l’intrigue soit prévisible, ce n’est pas pour cela qu’on choisit de lire « Today, Tonight, Tomorrow » mais parce qu’il s’agit d’une romance moderne, plutôt intelligente et surtout : douce… Bref, une lecture qui a du cœur.

Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici À partir de 14 ans

L’été d’une autre, de Katy Cannon (Milan)

Résumé

Pour l’été, Alice va à Londres, Willa en Italie, chez des personnes qu’elles ne connaissent pas. Quand on les prend pour des jumelles, elles ont l’idée d’un projet fou : et si elles échangeaient leur vie, le temps des vacances ?

Pourquoi le lire ?

Difficile de ne pas penser à « À nous quatre » (The Parent Trap), le film de 1998 avec Lindsay Lohan ou même à « Freaky Friday » – que vous pouvez d’ailleurs regarder tous les deux sur Disney+.

« L’été d’une autre » est résolument plus moderne. Katy Cannon propose un roman feel good mais qui explore des problématiques actuelles comme la famille, le deuil, l’identité ou encore l’amitié… On a également une légère touche de romance, et de l’humour ! « L’été d’une autre » est divertissant, léger mais assez émouvant : parfait pour l’été !

Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici À partir de 12 ans

Retrouvez d’autres idées de lecture pour les ados ici