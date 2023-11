6 livres pour attendre Noël comme des enfants sages

La rédaction a sélectionné 6 livres pour préparer les fêtes de fin d’année et attendre le Père Noël.



Nous avons choisi de belles histoires, à découvrir, des livres tactiles, sonores et animés pour émerveiller petits et grands avant le grand moment.

Découvrons ensemble : Ne chatouille pas le père Noël ! Sinon il va faire « ho,ho,ho » de Sam Taplin et Ana Larranaga. Où est mon sapin de Noël ? De Fiona Watt et Rachel Wells. Le père Noël de Janet Samuel. Tous trois sont chez Usborne. Nous ajoutons à notre hotte Les aventures de la famille Chat – Vivement Noël de Lucy Brownridge et Euyoung Seo (Ed. La Martinière). Peluche boule de poil et Noël blanc de Juliette Vallery et Chloé Malard (Seuil Jeunesse). En attendant Noël – Calendrier de l’Avent Pop-Up d’Emily Carter (Casterman).

Peluche boule de poil et Noël blanc Peluche boule de poil et Noël blanc

Voilà une très jolie histoire pour attendre Noël bien au chaud. Peluche est confortablement installé dans sa chaumière. Il vient de décorer la maison et d’autres animaux viennent chez lui pour dormir au coin du feu. C’est l’heure de faire dodo, quand tout à coup un énorme bruit dans la cheminée, un cadeau immense vient de tomber dans l’âtre. Mais pour qui est ce cadeau ?

Cet album tendre et original se lit et se relit pour le plaisir de tous. On aime beaucoup Peluche et ses copains !

A partir de 3 ans Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Vivement Noël !

C’est un album pour enfants comme on les adore ! Les illustrations sont justes formidables avec un petit côté Beatrix Potter. Nous sommes en compagnie de la famille Chat qui prépare Noël.

Chacun s’affère dans la maison. Le livre est composé de 140 volets à soulever on ouvre les tiroirs, les placards, on soulève la motte de beurre, on va dans les boutiques, et à chaque fois il y a une surprise trop mimi !

On aime on adore ce livre est parfait pour partager la magie de Noël !

A partir de 3 ans Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici

En attendant Noël En attendant Noël

Nous avons un coup de cœur pour ce calendrier de l’Avent original et interactif à découvrir en famille qui ne donnera pas de crise de foie mais qui régalera notre curiosité.

En l’ouvrant surgit une illustration sur une double page représentant le calendrier avec 25 petits volets à soulever et un sapin qui devra être déployé en pop-up.

Une fois le sapin installé, il ne reste plus qu’à ouvrir chaque jour un petit volet avec un élément décoratif que le lecteur devra suspendre au sapin.

Chaque élément représente soit un animal, une tradition gourmande, une plante ou des objets de cette période festive.

Et pour que cette quête journalière soit culturelle, un petit livret informatif est fourni en soulevant le plus grand des volets.

A partir de 4 ans Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Ne chatouille pas le père Noël ! Sinon il va faire « ho,ho,ho » Ne chatouille pas le père Noël ! Sinon il va faire « ho,ho,ho »

Un album cartonné sonore et avec des matières à toucher à partager dès 18 mois

Il ne faut surtout pas toucher le Père Noel, le lutin, les rennes et le sapin car sinon ils vont réagir soit en rigolant, soit en grognant soit en se balançant, soit dans un brouhaha. Mais les petites mains du petit lecteur ne peuvent faire autrement que de toucher les matières et alors ….rigolade garantie. Une collection testée et approuvée avec des tout-petits.

A partir de 18 mois Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Où est mon sapin de Noël ? Où est mon sapin de Noël ?

Petite souris cherche Son sapin de Noël mais à chaque page elle s’aperçoit que ce n’est pas le sien car le tronc est trop bosselé, le sapin trop épineux, les décorations trop étincelantes. Enfin elle trouve Son sapin avec toutes ses boules colorées.

De page en page l’enfant peut toucher les matières et sur la dernière double page, en ayant allumé le livre par un petit bouton sur la 4 -ème de couverture, le sapin sera vraiment illuminé…une vraie explosion de lumières pour la plus grande joie des petits et des grands.

A partir de 18 mois Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Le Père Noël Le Père Noël

Un album grand format avec des onglets indiquant les étapes de la préparation du grand jour du Père Noel ; d’abord il faut nourrir les rennes. Puis les cadeaux sont à mettre sur le traîneau. Il faut aussi s’habiller chaudement pour traverser le ciel dans la nuit froide tout en faisant tintinnabuler les clochettes. Puis, le Père Noël court sur les toits, se glisse dans les cheminées pour arriver sur la pointe des pieds, déposer les cadeaux sous le sapin et repartir en criant Joyeux Noël !



Les illustrations sont colorées, simples et très attirantes pour nos jeunes lecteurs. Avec un plus, sur le côté de l’album, il y a 6 touches avec une illustration représentant un détail qui se retrouve sur les pages qui émettent un son. Ce jeu de cherche et trouve sonore va permettre une lecture vivante à partager.

A partir de 2 ans Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Chroniques de Régine Barat et Elizabeth Sutton

Trouvez d’autres Idées BOOX pour les enfants ici

Découvrez nos sélections pour les fêtes pour petits et grands C’est ici

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités