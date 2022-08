6 livres sonores pour favoriser l’éveil chez les enfants

Motricité, curiosité, vocabulaire, apprentissage, voici 4 must pour aider un enfant à bien grandir.

Les éditions Tourbillon et les Editions Gründ proposent des livres d’éveil très intéressants pour les enfants de la naissance et jusqu’à 5 ans.

Cache-cache sonore

Cache-cache sonore dans la ville et Cache-cache sonore dans la maison sont deux albums qui invitent le jeune lecteur à lier l’écoute, le geste et la compréhension. Pour débuter l’apprentissage sous forme de jeu, il faut actionner le petit bouton à l’arrière de la couverture.

Les sons sont prêts. Conçu sous forme de devinette, l’enfant actionne l’animation pour découvrir. « Qui se cache derrière le rideau de la baignoire ? » « qui se cache dans les égouts ?» à chaque découverte un son et un mot sont associés.

Les graphismes sont très mignons, et promettent un joli moment d’échange entre les adultes et enfants.

Pour vous procurer Cache-cache sonore dans la ville Cliquez ici ou Cliquez ici

Pour vous procurer Cache-cache sonore dans la maison Cliquez ici ou Cliquez ici

Mes premiers graphismes sonores

La collection Mes premiers graphismes sonores est tout aussi intéressante et s’adresse aux enfants dès 1 an selon l’éditeur (dès 2 ans selon nous). Nous avons lu deux d’entre eux : Les gestes avant les lettres et Les gestes avant les formes.



Là encore, le petit lecteur est invité à participer à ces livres sonores. Lignes, spirales, formes géométriques, l’objectif est d’initier les enfants à l’écrit et aux maths.

Il s’entraîne à maîtriser son geste tout en s’amusant. Il faut suivre un chemin en creux sur la page avec le doigt pour entendre le son, si on s’écarte du bon chemin le son s’arrête.

Ces albums sont excellents pour se donner toutes les chances d’acquérir les bons gestes quand l’heure de l’apprentissage de l’écriture, des chiffres et des formes sera venue. Là encore, l’univers graphique est drôle. Il contribue à motiver le petit apprenant qui a soif de découvrir.

Pour vous procurer Les gestes avant les lettres Cliquez ici ou Cliquez ici

Pour vous procurer Les gestes avant les formes Cliquez ici ou Cliquez ici

Mes premières petites comptines et Mes premières petites chansons

Voici 2 livres qui permettent d’écouter des extraits des chansons et comptines les plus célèbres. Avec ses puces sonores musicales, il suffit de trouver le petit bouton qui déclenche la musique.