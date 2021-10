A la poursuite du camion poubelle, les éboueurs ne ramassent pas que des déchets ! - IDBOOX

A la poursuite du camion poubelle (Ed. Glénat jeunesse) est un album pour les enfants fascinés par le travail des éboueurs.

Ce livre est un sorte d’hommage à ces travailleurs de l’ombre. Attention, collecte en cours !

Tjibbe Veldkamp (Auteur) et Noëlle Smit (Illustration) ont imaginé une histoire pour faire connaitre aux enfants les tâches de Bruno et Jojo, les éboueurs.



Dans cet album place est laissée à l’imaginaire. Jojo est un cochon tout rose et Bruno un sanglier tout en muscle. Seulement voilà, leur travail est légèrement perturbé par un toutou qui leur joue des tours et surtout, il a une fâcheuse tendance à se cacher dans les déchets.



Nos éboueurs favoris vont-ils laisser ce chien malicieux disparaitre dans les méandres des ordures tout au fond du camion ? Ce serait mal les connaitre… pour découvrir la suite de l’histoire il faudra vous procurer “A la poursuite du camion poubelle” !

Lecture conseillée à partir de 3 ans

