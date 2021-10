Abracadabra un livre magique qui joue avec les formes - IDBOOX

Abracadabra c’est un livre cartonné, avec 2 petites poignées pour le transporter où on veut. L’album de Marta Comin est aussi malicieux et rempli de surprises !

Abracadabra permet aux enfants de faire des tours de passe-passe comme de vrais magiciens ou presque (ce n ‘est pas une mallette de jeux). Pour cela nul besoin d’objets, seul le livre suffit. L’autrice joue avec les formes et l’étonnement. On tourne les pages et on découvre des tas de choses extraordinaires grâce aux découpes incrustées dans les pages.



Abracadabra (Bayard Jeunesse) c’est aussi une formidable invitation à faire jouer son imagination et rêver les yeux grands ouverts.

Cet ouvrage est adapté aux enfants dès 3 ans, il promet de longues heures de découvertes ponctuées de magie !

Lecture conseillée à partir de 3 ans et jusqu’au CP

