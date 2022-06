Ados, le guide indispensable qui aborde tous les sujets de l’adolescence

“Ados ! Le guide indispensable” va devenir la bible des jeunes et des parents. Sans chichi ni blablas inutiles, il a réponse à presque tout.

Ce guide conçu par Véronique Corgibet (enseignante et journaliste) et illustré par Robbert est un livre essentiel qui explique par le menu cette période de transformation cruciale.

Ados s’adresse aux 11-14 ans mais peut être lu par les parents et les éducateurs car il est particulièrement aidant pour trouver les mots justes et les clefs à certaines situations ou état d’âme.

L’auteure devance les questions des ados et les accompagne en traitant tous les sujets sans tabou !

Puberté, beauté, réseaux sociaux, genre, déprime, émotions, violence, école … ce tour d’horizon à 360 degrés décrit toutes les étapes et soucis liés à l’adolescence et surtout apporte des clefs pour vivre bien dans sa tête et dans son corps. L’ado peut s’y référer quand il a un doute ou une question qui le dépasse.

200 pages composent Ados (La Martinière) ! Cela parait beaucoup mais franchement on ne le lit pas d’une traite. La mise en page est claire, des encadrés et des têtes de chapitres sont explicitent. On pique les infos au fur et à mesure en fonction du sujet qui pose question.

Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Découvrez d’autres livres dédiés aux ados ici