Album Jeunesse - Quand l’agneau va dîner chez le loup, il le bouffe ou pas ? - IDBOOX

“Quand l’agneau va dîner chez le loup”, est une histoire de loup et d’agneau, comme le titre l’indique. Une histoire de plus sur les loups avec de grandes dents ? Pas tout à fait.

Ce loup est ronchon, moche et surtout il a les crocs ! Mais un jour, un agneau tout mimi frappe à sa porte, que va-t-il faire, le croquer ou pas ?



Toute cette histoire touchante est pimentée par des volets à manipuler pour encore plus s’amuser ! On découvre les petits volets avec des tas de surprises, au fil des pages les dessins jaillissent du livre, c’est un régal !

On adore Quand l’agneau va dîner chez le loup (Editions Quatre Fleuves) l’humour de Steve Smallman épaulé aux illustrations par Joëlle Dreidemy donne à cet album un je ne sais quoi drôle et attendrissant. Parce que ce loup, au fond, il n’a qu’une envie… avoir un ami.

Lecture conseillée à partir de 3 ans

