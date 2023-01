Anatole Latuile, le tome 16 est enfin là !

Anatole Latuile c’est le héros qui plait aux enfants et aux plus grands ! Olivier Muller, Anne Didier et Clément Devaux illuminent ce début d’année avec le tome 16 de la saga légendaire.

Des bêtes et des bêtises (BD Kids) c’est le nom de ce nouvel opus. Chamallo, La déprime d’Ulysse, Bijou… sont trois des 11 histoires qui composent le très bon cru de ce nouvel album.



A chaque fois, effet hilarant garanti, on se marre et on aimerait bien faire partie de la bande de copains d’Anatole, surtout quand monsieur Auzaguet interdit tout objet qui fait référence à la série culte Statruc !



Une fois de plus, Anatole, permet aux enfants sages de faire des bêtises par procuration et on adore !

Anatole Latuile, roi des bêtises, ce sont les BD, du spectacle, un escape game… d’ailleurs si vous passez par Angoulême lors du festival, vous pourrez rencontrer avec les acteurs qui œuvrent à la diversification de ces folles aventures !

A propos du tome 16 : Quand monsieur Auzaguet décide d’interdire à l’école tout objet faisant référence à leur série fétiche Startruc, Anatole et ses amis vont devoir redoubler d’imagination pour s’amuser ! Heureusement, il y a toujours quelques compagnons imprévus pour suivre Anatole dans ses bêtises… Python royal, poussins devenues poules et même pattes de chamois, quand Anatole a un projet en tête, rien ne l’arrête !

