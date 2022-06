Animaux Surprises une nouvelle collection de livres animés

Animaux Surprises est une nouvelle collection de livres destinée aux enfants à partir de 1 an.



Les éditions Tourbillon innovent avec Animaux Surprises une collection d’éveil documentaire.

Nous avons pu lire et admirer, Dans l’Océan et Dans la Jungle les premiers titres et il faut avouer qu’on est tombé sous le charme des illustrations de Neil Clark. Les dessins colorés, se transforment en tournant les pages.



Grâce à un système de fenêtres vénitiennes, le caméléon s’illumine, le paon déploie sa roue majestueuse, la raie lâche ses décharges électriques. Chaque animal est présenté sur deux doubles pages, avec un texte court permettant d’intégrer les particularités des animaux très rapidement.



Animaux Surprises est une très jolie collection, on espère voir de très nombreux petits frères à ces livres ludiques, éducatifs et beaux, prochainement !

