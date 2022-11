Atlas des contes de fées, un voyage dans les plus belles histoires

C’est une pépite ! Atlas des Contes de fées de Kates Davies et illustré par Lucille Clerc aux Editions de La Martinière Jeunesse est un voyage onirique et interactif dans les plus beaux contes.

C’est un vrai coup de cœur pour un merveilleux album à offrir ou à s’offrir pour les fêtes. On découvre de façon surprenante 12 pays féériques liés à 12 contes de notre enfance.

Ce n’est pas un livre de contes de plus, Atlas des Contes de fées est original par ses illustrations, son concept et son côté immersif.

Ce merveilleux album très grand format propose de lire ou de relire avec bonheur 12 contes classiques : La petite Sirène, Hansel et Gretel, La Belle et la Bête, Cendrillon, Le livre de la jungle, Casse-noisette, L’Ile au trésor, Le magicien d’Oz, La Reine des Neiges, Robin des Bois, Blanche Neige, et Alice au Pays des Merveilles.



Chaque conte est agrémenté d’illustrations qui apportent un plus enchanteur. A la fin de chacune des histoires, le lecteur se retrouve plongé dans l’univers du conte sur une double page.

En suivant les consignes de l’autrice, on parcourt de façon active, le chemin du conte avec ses héros dans son monde imaginaire et onirique fourmillant de multiples détails. On entre par exemple, dans la forêt de Sherwood, on explore les collines de Seoni ou on se propulse au pays des sucreries.



C’est un Atlas pour voyager dans le temps des contes, il porte et transforme le lecteur, petit ou grand dans un décor insoupçonné.

