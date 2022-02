Avis de lecture - 4 romans qui plairont aux ados - IDBOOX

Les Monstres de Rookhaven, Iron Widow, Les Aventures Inattendues d’Olympe Valoese et Porcelâme.

Voici quatre retours de lecture sur des livres dédiés aux adolescents à partir de 10 ans.

Les Monstres de Rookhaven, de Pádraig Kenny (Lumen)

Résumé

Mirabelle a toujours su qu’elle était un monstre. Lorsque le glamour protégeant sa famille inhabituelle du monde humain est déchiré et qu’un frère et une sœur orphelins tombent sur Rookhaven, Mirabelle découvre bientôt que l’amitié peut être trouvée dans le monde extérieur.

Mais alors que quelque chose de bien plus sinistre vient les menacer tous, il devient rapidement clair que les vrais monstres ne sont pas nécessairement ceux que vous pouvez voir.

Un roman stimulant, effrayant et magnifiquement écrit, Les monstres de Rookhaven de Pádraig Kenny, magnifiquement illustré par Edward Bettison, explore la différence et l’empathie à travers les yeux de personnages que vous ne voudrez pas lâcher.

Pourquoi le lire



Les monstres ne sont pas toujours ceux que l’on croit. Une belle histoire sur la tolérance et l’altérité. En plus, on y parle de magie… et d’amitié, bien sûr !

Les Monstres de Rookhaven a une saveur de conte gothique, pour petits et grands. On y aborde des thèmes plus difficiles comme la maltraitance ou encore le deuil, mais le tout est abordé avec pudeur.

On s’attache très vite aux personnages du manoir, en particulier à Mirabelle bien sûr mais aussi à Goreth. De belles illustrations ponctuent le récit (et prennent plus ou moins de l’importance dans celui-ci). « Les Monstres de Rookhaven » est une duologie mais le premier tome se conclut très naturellement, et peut donc se lire seul sans souci !

Lecture conseillée : À partir de 10 ans

Pour lire un extrait ou acheter le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

*COUP DE CŒUR* Iron Widow, de Xiran Jay Zhao (La Martinière)

Résumé

Les frontières d’Huaxia sont défendues par les Chrysalides, gigantesques machines pilotées par les énergies psychiques combinées d’un homme et de sa concubine. Hélas ! les combats sont violents, et si les hommes en réchappent, les femmes sont presque toujours sacrifiées. Malgré cela, Zetian s’engage dans l’armée. Son objectif ? Venger sa sœur en tuant le pilote responsable de sa mort.

Sortie victorieuse de l’affrontement grâce à sa force psychique exceptionnelle, Zetian devient alors Veuve de Fer et rejoint l’élite des combattants. Elle sera dès lors associée à Li Shimin, le pilote le plus dangereux et controversé d’Huaxia.

Bien décidée à rester en vie, Zetian compte profiter de son nouveau statut pour lutter contre le système patriarcal qui régit la société. Elle s’en fait la promesse : dorénavant, les jeunes femmes ne seront plus sacrifiées…

Pourquoi le lire



Iron Widow est un roman de science-fiction inspiré de la Chine ancienne. Dans les mangas et les anime, on pourrait le classifier de « mecha » (« robot géant ») mais ce roman est tellement plus que ça. Je l’attendais avec grande impatience et je n’ai pas été déçue !

Une lecture forte qui met en exergue la société patriarcale dénoncée par le personnage principal. J’ai été un peu désappointée d’avoir deviné le retournement de situation final, mais cette lecture reste un coup de cœur ! « Iron Widow » est classé Young Adult, mais je le conseille à tous et toutes pour son univers et sa modernité.

Lecture conseillée : À partir de 14 ans. Un tome 2 est préparation

Pour lire un extrait ou acheter le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Les Aventures Inattendues d’Olympe Valoese, de S. L. Pennyworth (404 Editions)

Résumé

Historienne, c’était le plan de carrière qu’Olympe Valoese avait formulé. Parcourir les écrits des anciens, comprendre leur manière de penser, établir des chronologies, mettre à jour des faits nouveaux : voilà ce qu’elle voulait faire de sa vie.

Mais quand elle est projetée dans un nouveau monde, elle comprend que son futur est compromis. Comment peut-elle admettre que Richelieu est un dragon qui a pris sa retraite, que Louis XIV avait le don d’ubiquité et que Louis XVI, conseillé par Napoléon, a bâti un empire sur l’Europe ?

Ses questions devront attendre car déjà, l’empereur Maximilien II est menacé et Olympe est son ultime espoir.

Pourquoi le lire



Une chouette lecture avec un monde parallèle intéressant lié à l’univers uchronique et steampunk développé. La couverture donne d’ailleurs d’emblée le ton sur le côté steampunk. Les intrigues se développent aisément et rapidement malgré quelques lenteurs.

Les Aventures Inattendues d’Olympe Valoese mélange univers magique, politique et enquêtes – il devrait plaire aux jeunes amateurs d’histoire.

Lecture conseillée : À partir de 13 ans

Pour lire un extrait ou acheter le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Porcelâme : la voie du Kirin, de Célia Flaux (Bayard)

Résumé

Le Dragon, le Tigre, le Kirin, la Tortue, le Phénix. Cinq clans composant un empire.

Une matière magique qui exprime l’état d’âme des êtres et des clans : la Porcelâme.

Un seigneur ambitieux prêt à se révolter l’empereur. Trois adolescents pris dans un conflit qui les dépasse.

Sur la voie du Kirin, Tomoe, Gintaro et Kiyoshi vont devoir puiser au plus profond de leurs âmes pour tracer leur propre chemin au milieu des forces qui les menacent.

Pourquoi le lire



Une jolie découverte que ce roman de Célia Flaux, largement inspiré du folklore japonais. L’univers est bien construit, foisonne de personnages attachants (et agaçants, aussi, par moment).

L’intrigue est facile à aborder. Si vous êtes habitués à lire de la fantasy, vous devinerez sans doute les intrigues (ou la romance). Pas d’inquiétude cependant, le jeune lectorat y trouvera son compte.

Lecture conseillée : À partir de 12 ans

Pour lire un extrait ou acheter le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Trouvez d’autres livres qui plairont aux ados dans notre rubrique ici