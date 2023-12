Avis de lecture pour les enfants : La Rivière des brumes et Tintamarres sur les Trottoirs

On découvre ensemble deux livres d’Hélène Gloria. Ils sont dédiés aux jeunes lecteurs: “La Rivière des brumes” et “Tintamarre sur les Trottoirs”.

Régine vous présente deux ouvrages différents et très sympathiques à partager en famille avec des enfants d’âge différents.

La Rivière des brumes

Sahma, l’héroïne, habite loin du village, là où la jungle est impénétrable et mystérieuse quand vient la mousson.

Bien que muette, Sahma est la voix de la communauté Khasi à travers le chant de son Ghatam. C’est un instrument de musique étrange qui transmet les messages des villageois à leur famille ou amis lointains, à travers la végétation.



Mais la jalousie de la future femme de son meilleur ami, Kori, va faire basculer la vie heureuse de Saham. Elle découvre avec horreur que son instrument a été détruit par cette femme. Sahma s’enfuit dans la jungle terrifiante. Elle va s’adapter à cette vie malgré son handicap.

Pour se déplacer elle construit des passerelles avec des racines, qui vont devenir ce qu’on appellera par la suite des ponts vivants.



Lors d’une balade elle entend des cris qui sont ceux d’une petite fille en train de se noyer dans la rivière. Elle lui vient à l’aide, et décide de ramener l’enfant au village. Sans le savoir, elle a sauvé la fille de son ami Kori.

Shama retourne dans sa maison et découvre un Gatham tout neuf.



Elle reprend sa mission de transmission de messages même si la création de ces ponts permet désormais aux villageois de traverser la jungle.



La Rivière des brumes (illustré par Odile Santi et publié chez Cipango) est un vrai coup de cœur. L’histoire se base sur de faits réels. La fin de l’album donne en effet, les explications.

Ce livre ne vous laissera pas indifférent tant par le récit que par les illustrations. c’est une vraie réussite et un magnifique voyage pour les lecteurs petits et grands.

Tintamarre sur les Trottoirs – La rue est à nous

Un récit « carambolesque » sous forme de Leporello. Il conduit les lecteurs dans une poursuite à travers la ville sur les routes, les trottoirs, les ronds-points afin de résoudre de gros problèmes.

En effet, les panneaux de signalisation risquent de disparaître pour laisser place au GPS. Hortense, une petite dame très dynamique avec une voiture pétaradante, doit absolument aller au marché chercher son poulet et ne veut pas se laisser coincer par cette manifestation. Elle appuie sur son accélérateur pour arriver à temps.

Mais de fil en aiguille, elle sympathise avec les panneaux et va défendre leurs propos auprès du maire. Celui-ci reviendra sur sa décision d’enlever tous les panneaux de sa ville.

Tintamarre sur les Trottoirs (illustré par Olivier Rublon aux éditions La marmite à mots) est une histoire à vous couper le souffle… Mettez vos ceintures !

En fin du livre il y a un cherche et trouve. Il permet aux lecteurs de retourner dans les illustrations riches en détails et qui lors d’une première lecture sont passées rapidement.

