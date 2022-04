Avis de lecture – Sélection de romans pour les 7 à 15 ans

En ce mois d’avril, voici quelques idées pour les vacances de printemps. Le choix des livres est varié et original. Les lecteurs de 7 à 15 ans y trouveront peut-être leur livre de chevet.

Gallant, de V.E. Schwab (Lumen)

Résumé

Toute chose projette une ombre, même notre monde…

Toute petite, Olivia Prior a été déposée sur les marches de l’orphelinat où elle vit désormais. Incapable de parler, elle n’en sait pas moins se faire respecter des autres pensionnaires. De sa mère, il ne lui reste plus qu’un journal intime relié de cuir, plein de dessins étranges et marqué par la folie, dont les derniers mots sont : « Tu seras à l’abri tant que tu ne t’approcheras pas de Gallant. »

Mais la jeune fille ne rêve que d’une chose : avoir, un jour, une famille. Alors, quand elle apprend que son oncle l’a enfin retrouvée et l’invite à venir vivre dans le domaine familial de Gallant, Olivia n’hésite pas une seule seconde.

Pourquoi le lire

Après l’excellent « Addie Larue » (paru l’année dernière), la maison d’édition Lumen frappe fort avec la sortie de Gallant en quasi simultanée avec l’édition VO. Un véritable soin a été apporté à l’objet-livre : le détail du papier pour la couverture, le vernis sélectif et son léger embossage…

On trouve également plusieurs illustrations, et les extraits du journal intime de la mère d’Olivia. Comme dans Addie Larue, V.E. Schwab prend son temps et créé un univers entier, immersif et contemplatif. Largement inspiré de romans gothiques, l’atmosphère sombre et inquiétante va de paire avec le mystère qui entoure les racines d’Olivia et la tension grandissante de l’intrigue principale.

«Gallant » est une lecture poétique et bien travaillée, même si ce n’était pas le coup de cœur attendu.

À partir de 15 ans Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

La vengeance des étoiles, de Tara Sim (Bayard)

Résumé

Exploitée par le cruel capitaine Zharo depuis sept ans afin d’éponger les dettes de ses parents, Anguille s’apprête à quitter le Saumâtre et retrouver la terre ferme. De retour à Moray, la jeune fille n’a plus qu’un seul but : se venger de l’homme qui a ruiné sa famille. Anguille se fait passer pour une comtesse pour s’approcher de ses ennemis. Mais plus elle s’empêtre dans ce jeu de dupes, plus son chemin se mêle à celui de l’énigmatique Cayo, le fils de l’homme qu’elle cherche à faire tomber.

Pourquoi le lire

La vengeance des étoiles regroupe sur le papier tout pour faire un bon roman d’aventures : pirates, faux-semblants, revanche, corruption… On ne s’ennuie pas !

Par contre, je n’ai pas trouvé la fantasy. Il s’agit d’un roman inspiré du Conte de Monte-Cristo (avec certes beaucoup de libertés). Une histoire qui conviendra aux ado/jeunes adultes grâce à ses personnages en demi-teinte, qui luttent pour être bons et honnêtes dans une ville brisée par la corruption là où on ne l’attend pas. On espère que l’ébauche du monde dans lequel évolue Amaya et Cayo, ainsi que les personnages secondaires, seront plus développés dans le deuxième et dernier volume de cette duologie.

À partir de 14 ans Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Les sœurs hiver, de Jolan C Bertrand (Ecole des loisirs)

Résumé

Il y a très longtemps, il y avait deux hivers : la Grande, avec ses froids polaires et ses blizzards, et la Petite, avec ses glissades joyeuses et ses batailles de boules de neige. Mais depuis que la Petite a disparu, tout est détraqué au village de Brume ! Les adultes sont inquiets, plus personne ne rit aux bonnes farces d’Alfred et, surtout, les trolls passent leur temps à voler des objets, qu’ils emportent à tout jamais dans la taïga. Lorsque l’oncle d’Alfred se porte volontaire pour rapporter les objets volés et qu’il disparait sous ses yeux, avalé par la tempête, c’en est trop : il faut partir à sa recherche, coûte que coûte, braver les dangers de la forêt boréale, et affronter la Grande Hiver…

Pourquoi le lire

Les sœurs hiver est une histoire inspirée des contes nordiques et de la culture viking. Poétique, tendre et plein d’aventures, l’univers est travaillé, fouillé. Les illustrations signées Tristan Gion apporte un très joli « plus » à cette lecture jeunesse. Elles sont sublimes et ponctuent le récit sans jamais l’alourdir.

J’ai apprécié que l’auteur glisse des thèmes importants (dépression, solitude, non-binarité, transidentité…) sans en faire des tonnes – comme pour apporter des pistes de réflexion au jeune lectorat à qui est destiné en premier lieu la lecture. Je le conseille à tous et toutes !

À partir de 11 ans Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Les Secrets de Pandorient : les Fleurs de Mégalove, de Carbone et Myrtille (La Martinière)

Résumé

Igor a remis par erreur à sa mère Mathilda des fleurs de mégalove, qui rendent amoureux ceux qui les partagent. Quand sa maman les utilise pour préparer son fameux gloubiboulgis aux sparagus, son voisin l’octopus, qui passait par là, y goûte avec elle, et… bam! c’est le coup de foudre. Ils décident même de se marier! Igor doit vite réparer sa bêtise. Avec l’aide de sa soeur Andréa, le voici lancé dans une course contre la montre. Il doit absolument trouver l’antidote avant que le mariage n’ait lieu ! Y parviendra-t-il sans faire appel au Grand Merlinois, le magicien de la ville? Car si celui-ci apprend qu’Igor s’est procuré des fleurs de mégalove, il risque de lui passer un sacré savon…

Pourquoi le lire

Ce petit roman graphique est richement illustré. Destiné en premier lieu aux enfants, la mise en page est aérée, et la lecture très fluide et accessible.

Le jeune lecteur se retrouve dans l’univers de la BD « La Boîte à musique » : un monde plein de magie, d’aventures et de rebondissements. Parfaitement adapté à un public jeune, « Les Secrets de Pandorient » peut aussi bien être lu seul qu’en complément de la BD.

À partir de 7 ans Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

