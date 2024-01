Avis lecture 3 livres pour enfants – Anatole Latuile, Brume et Poule de neige

C’est parti pour une nouvelle année remplie de livres jeunesse sympas, drôles et instructifs ! Voici des lectures pour bien commencer l’année !

On vous donne notre avis sur trois livres. Brume Tome 2 – La forêt des âmes perdues de Jérôme Pélissier et Carine Hinder (Glénat). Anatole Latuile, Tome 17 – Encore des exploits d’Anne Didier, Olivier Muller et Clément Devaux (BD Kids). Poule de neige d’Elisa Malan (Glénat Jeunesse).

Anatole Latuile, Tome 17

Le roi des bêtises est de retour avec son lot d’aventures et de missions ! Anatole Latuile, le héros qui ne cesse de grandir, récidive avec 11 histoires toutes aussi délirantes les unes que les autres. Nos préférées: Le Cluedosse et Les 12 travaux de Startruc, hilarant !

Ce nouvel opus est un bon cru et promet de longues heures de rigolade !

À conseiller dès 7 ans.

Poule de neige

Brigitte, la petite poule rousse, a froid et faim. Elle se met à chercher quelque chose à becqueter mais voilà, le renard rôde à l’affut et aimerait bien la croquer. Heureusement que Merlin, le lapin blanc comme la neige, a un plan…

L’album est à mi-chemin entre la BD et le livre d’images. Au programme : humour et amitié, le tout est enrobé de décors enneigés de saison. Mignon et sympa, ce livre d’Elisa Malan est un joli moment de lecture !

À conseiller dès 5 ans.

Brume, Tome 2

Nous sommes ravis de retrouver Brume dans ce second opus qui est d’ailleurs sélectionné dans la catégorie Jeunesse pour le Festival de la BD d’Angoulême !

Après avoir terrassé le dragon, Brume apprend qu’elle est en possession du grimoire de Naïa, la puissante sorcière qui veillait jadis sur son village et qui a disparu depuis de longues années. La fillette est bien décidée à dissiper le mystère qui entoure cette disparition !

Toujours accompagnée de son fidèle assistant, le petit cochon Hubert, et d’Hugo, son meilleur ami, Brume entreprend la plus dangereuse des quêtes : trouver l’antre de Naïa ! La bâtisse se situerait au plus profond de la forêt des âmes perdues, or selon la légende, quiconque pénètre dans ces bois hantés se perd pour l’éternité… Nos aventuriers vont rapidement se retrouver en très mauvaise posture car dans les profondeurs de la forêt, là où le soleil ne brille jamais, une créature terrible rôde… Les compagnons vont-ils s’en sortir ?



On aime le caractère bien trempé des personnages. L’histoire accroche le jeune lecteur du début à la fin. Il y a juste ce qu’il faut d’humour, d’aventure, de frisson et d’émotion.

Les dialogues sont truculents, drôles, passer de case en case est un vrai plaisir ! Les illustrations sont au top et à la fin du livre, le lecteur peut apprendre à dessiner. On valide ce tome 2 de Brume !

À conseiller dès 7 ans.

