Avis Lectures : trois romans jeunesse à découvrir

Notre sélection de romans jeunesse est riche, attachante et originale. La rédaction a lu trois nouveaux romans pour les juniors à partir de 8 ans.

On parle ensemble de : La Fiancée du dieu de la mer, de Axie Oh (Lumen). L’Étrange voyage de Clover Elkin, de Eli Brown (Bayard). Ottoline et le vétérinaire des monstres de Yann Apperry (PKJ).

La Fiancée du dieu de la mer

Résumé

Cheong Shim, une villageoise d’une beauté sans pareille, est destinée à devenir la centième fiancée du dieu de la mer. Nombreux sont ceux à croire qu’elle est l’élue, la véritable promise dont parlent les légendes. Grâce à elle, la paix adviendra enfin dans tout le royaume, meurtri par près de cent années de tornades destructrices, d’inondations et de guerres. Mais Cheong est amoureuse de Joon, et le soir du sacrifice, c’est Mina, la sœur du jeune homme, qui va prendre sa place au fond de l’océan.

Emportée dans le royaume des Esprits – une cité magique peuplée de déités, de démons et de créatures mythiques –, la jeune fille se met aussitôt à la recherche du dieu de la mer. Quelle n’est pas sa surprise de le trouver plongé dans un sommeil enchanté ! Avec l’aide du mystérieux Shin et d’étonnants nouveaux compagnons, Mina se lance dans une quête effrénée pour réveiller la divinité et mettre un terme aux souffrances de son peuple. Elle n’a pas une minute à perdre : elle ne dispose que d’un mois avant de se transformer pour toujours en esprit. Mais c’est sans compter ceux qui feraient tout pour empêcher le dieu de la mer de jamais revenir à lui…

Pourquoi le lire

On découvre une ville remplie d’esprits sous la mer, mais aussi des dragons… Le récit est comparé au Voyage de Chihiro (Hayao Miyazaki) pour son ambiance. Mais Axie Oh s’inspire surtout du conte coréen de Shim Ch’ŏng.

La Fiancée du dieu de la mer est une histoire envoûtante, à travers un royaume magique et des personnages mystérieux et attachants. Le roman rassemble les thèmes de l’amour, de la famille (celle du sang et celle du cœur) et du destin. Il est bien rythmé, avec de l’aventure, de l’action… Si les rebondissements ne sont pas particulièrement étonnants, on est séduit par l’univers et la plume de l’autrice. Un conte qui se dévore.

À partir de 13 ans

L’Étrange voyage de Clover Elkin

Résumé

États-Unis, XIXe siècle. Clover Elkin, treize ans, a toujours été fascinée par les “curiosités”, ces étranges objets aux propriétés magiques qui peuplent le monde. Sa passion n’est pas du goût de son père, qui les tient pour responsables de la mort de sa femme. Juste avant de se faire assassiner, pourtant, il avoue à sa fille avoir conservé une curiosité, et l’enjoint de la protéger.

Avec pour seul indice les mystérieuses dernières paroles de son père, Clover n’a d’autre choix que de se lancer dans une aventure périlleuse. Sa quête la plongera dans des secrets de famille inavoués et la mettra sur la route d’une terrifiante sorcière. Mais l’aventure qui l’attend pourrait bien bouleverser sa vie autant que le cours de l’histoire…

Pourquoi le lire

L’auteur présente un monde créé avec l’amour du détail. Les rebondissements et le caractère des personnages sont plus moins cousus de fils blancs, mais l’ensemble reste agréable à lire.

Les personnages secondaires sont travaillés et intéressants, tout comme les curiosités bien sûr. L’Etrange voyage de Clover Elkin est donc avant toute chose une histoire d’aventure qui va droit au but. On apprécie que l’histoire soit un seul tome, et boucle son récit avec un happy ending. Le concept des curiosités apporte réellement « le truc en plus » à l’histoire.

À partir de 12 ans

Ottoline et le vétérinaire des monstres

Résumé

Depuis la mort de ses parents, Ottoline vit avec sa tante Eudora, son cousin Angus et leur domestique Evie dans un immense château inquiétant. Les vacances d’été arrivent et s’annoncent monotones pour Ottoline jusqu’à ce qu’elle découvre une étrange créature chez elle. Car la créature a besoin de soin, mais qui peut-elle appeler ? Elle trouve alors dans l’annuaire les coordonnées d’un vétérinaire dont le nom, Arwanach Morrow, sonne assez familier… Quand elle se rend chez lui, en pleine nuit, elle comprend que c’est son oncle, et qu’il est vétérinaire pour monstres !

Ottoline rentre alors à son service en tant qu’assistante, tous les soirs de 20h à 23h. Pourquoi cet horaire mystérieux ? Parce qu’il correspond à l’heure où les créatures fantastiques quittent leur monde pour celui des humains ! Un soir, Ottoline découvre un tunnel secret qui mène vers leur monde. Elle va alors découvrir un univers fabuleux et sa nouvelle mission : trouver la clef perdue qui ferme la porte entre les deux mondes !

Pourquoi le lire

Ottoline et le vétérinaire des monstres est une aventure fantastique ponctuée d’illustrations croquées par Laurent Gapaillard.

Yann Apperry imagine un monde à la frontière entre le réel et le fantastique : tout paraît si réel, jusqu’à ces monstres qui viennent demander secours tous les soirs ! Le deuil est un thème omniprésent, mais bien amené. On prend réellement plaisir à découvrir Ottoline, à la voir évoluer ; et à les voir s’amadouer puis se rapprocher avec son oncle Arwanach.

À partir de 8 ans

