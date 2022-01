Bande d’Ados – Une collection de BD pour tous les goûts - IDBOOX

Bande d’Ados est une toute nouvelle collection de livres pour les adolescents (à partir de 11 ans).

Bayard et Milan coéditent cette série comme une prolongation au label prisé par les jeunes lecteurs, BD Kids.

Sujets de société, bonne humeur, questionnements, humour, mystère, le tout laisse une belle part à l’imaginaire. Les premiers albums ressemblent aux ados, à leurs aspirations et leurs envies.

Les auteurs et illustrateurs de talent choisis par les éditeurs, viennent ajouter un véritable dynamisme à Bande d’Ados.

Nous avons eu l’occasion de nous plonger dans les 4 premiers albums de Bande d’Ados.

La cité des secrets de Victoria Ying

L’histoire :

Ever est orphelin, Hannah une riche héritière. Tout les oppose et pourtant… Ils vont devoir unir leurs forces pour défendre leur ville, l’incroyable Oskars, menacée d’une terrible guerre par la nation voisine. Car eux seuls peuvent percer les mystères de la cité des secrets.

De la résolution d’une énigme dépend la vie de tous…

Notre avis : La cité des secrets est une BD foisonnante (256 pages) ! Si vous aimez les mystères et les secrets, ce roman graphique est fait pour vous ! L’autrice nous embarque dans une aventure incroyable, un monde imaginaire merveilleux et décalé ! On adhère totalement à nos deux héros Hannah et Ever ! Vivement le tome 2 !

Age conseillé : 11et + Pour vous procurer le livre papier ou ebook Cliquez ici ou Cliquez ici

Espions de famille – Bons baisers de Papy de Thierry Gaudin et Romain Ronzeau

L’histoire :

Le grand-père d’Alex était un espion, membre d’un groupe qui s’appelait « Les Anges de Charles »… Parce qu’il n’y croit pas une seconde, Alex met toute sa famille en danger en faisant involontairement repérer B707, l’ancien nom de code de Papy, par l’un de ses vieux ennemis, l’infâme docteur Mordicus… Sauf que les temps ont changé, la technologie a évolué. Les deux ennemis d’antan vont se trouver rapidement dépassés… permettant à Alex, pour les beaux yeux de Leïla dont il est secrètement amoureux, de sauver le monde ! Vous vous en doutiez, non ?

Notre avis : Entre humour et enquête, ce tome 1 de Espions de famille change les idées ! On connaissait déjà la série. Cet album rejoint cette collection avec un nouveau format et des couvertures réillustrées.

On adopte à 100% la famille Caillebotis et on suit avec plaisir l’aventure du jeune Alex, amoureux de Leila, un peu encombré de son papy ancien agent secret. C’est frais !

Age conseillé : 10 ans et + Pour vous procurer le livre papier ou ebook Cliquez ici ou Cliquez ici

Les Bourrinologues de Lucie Castel, Nicole Augereau et Grégory Jarry

L’histoire :

Chers téléspectateurs, bienvenue dans le monde fascinant de la Bourrinologie ! Nos trois présentateurs zélés sont là pour vous accueillir, et vous faire voyager à travers le monde afin d’admirer les plus belles destructions du vivant. Corruption, pollution, plastiques, atteinte à la biodiversité : avec eux, vous irez de réussite en réussite, et contemplerez avec fierté la plus grande victoire de l’Homme – détruire sa propre planète !

Notre avis : Attention ça pique, ça titille et ça sensibilise ! La bande d’auteurs nous offre une critique sociale digne d’un grand tsunami et on aime beaucoup !

Avec leur humour grinçant, ils traitent de sujets sérieux comme le réchauffement climatique, la pollution…. Ils vont même jusqu’à insérer dans les cases de la BD de véritables photos pour mieux nous alerter.

Age conseillé : 11 et + Pour vous procurer le livre papier ou ebook Cliquez ici ou Cliquez ici

Clara et les ombres d’Andrea Fontana et Claudia Petrazzi

L’histoire :

Certains nouveaux départs sont plus prometteurs que d’autres. Celui de Clara, qui vient de s’installer avec son père à Brattleboro, un village perdu des États-Unis, est quant à lui plutôt morose… Sa mère l’a abandonnée sans laisser de traces, elle quitte New York et ses distractions pour la campagne profonde, son épilepsie ne lui laisse aucun répit, elle fait des cauchemars étranges, et c’est peu dire que les élèves de son nouveau collège ne sont pas particulièrement accueillants. Cette année 1988 s’annonce donc éprouvante pour la jeune fille !

Quant à la population du village, elle n’est pas en reste : depuis la rentrée, des adolescents disparaissent mystérieusement, et l’angoisse monte au sein de la population.

Heureusement, Clara va faire la rencontre de Robert, qui la sauve des griffes d’un harceleur et l’introduit dans son petit groupe d’amis.

Notre avis : Clara et les Ombres est un roman graphique XXL (192 pages) est sensible, fin et plaira aux ados dès 11 ans. La BD aborde les thèmes du harcèlement, de l’amour, de l’amitié avec un zeste de fantasy, de monstres et de créatures !

Age conseillé : dès 11 ans Pour vous procurer le livre papier ou ebook Cliquez ici ou Cliquez ici

