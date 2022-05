Bestiaire de monstres et créatures, une encyclopédie monstrueusement géniale

« Bestiaire de monstres et créatures » est une encyclopédie pas comme les autres. Elle recense 60 monstres et créatures du monde entier.

Avec Sabine Boccador aux textes et le bédéiste Benjamin Bachelier au pinceau, ce voyage à travers l’histoire des monstres est parfaitement sidérant. Destiné aux enfants à partir de 7 ans, nous le conseillons à toute la famille.



Chaque personnage du bestiaire est mis à l’honneur sur une double page. Pour chacun un mot décrit l’origine de la bêbête, son aspect, son arme, son habitat et parfois ses parents.

Suit ensuite un texte parfaitement clair qui permet d’en savoir plus. Le tout est accompagné d’une illustration somptueuse. A la fin du livre Bestiaire de monstres et créatures (La Martinière Jeunesse) un petit quiz rapide est proposé.

Tous les monstres et créatures sont classés dans un thème : les chats, les oiseaux, Mi-homme mi-bête, les serpents, les dragons…



C’est passionnant on adore et on a appris des tas de choses sur : le monstre du Loch Ness, le Kapa, le Léviathan, le dragon de St Georges etc.

Cette encyclopédie est un cours d’histoire atypique et une véritable plongée dans la mythologie, la littérature et le cinéma !

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

