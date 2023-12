C comme Caché un abécédaire original pour les petits

Coup de cœur pour C comme Caché, est un album de saison à la découverte de l’univers hivernal et celui de la montagne à partager en famille.

C comme Caché de Julia Frechette est publié aux éditions Les Fourmis rouges.

C’est un abécédaire original où chaque lettre est illustrée avec un élément naturel, un animal, une découverte que l’on peut faire à la montagne et en cette période d’hiver comme un chalet, un harpon, une valise, un rocher …

L’autrice offre en plus une lecture d’image intéressante dans ce cherche et trouve avec ce petit bonhomme rouge comme guide.

De belles couleurs très sensibles donnent une grande force à ces pages qui attirent le regard et qui ne nous laisseront pas indifférents.



C’est un vrai coup de cœur en cette fin d’année à lire page à page bien au chaud au coin de sa cheminée.

Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Trouvez d’autres Idées BOOX pour les enfants ici.

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités