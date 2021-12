César et la Magichienne – Un livre jeunesse qui a du mordant - IDBOOX

César et la Magichienne (oui oui ce n’est pas une faute de frappe) est un album jeunesse drôle et décalé.



Vous aimez les chiens ? Vous aimez les contes de fées ? César est la magichienne est fait pour vous… non plutôt pour vos bambins mais vous allez bien rigoler aussi !

Partons pour Ouaffington, un refuge de chiens où vit César. Un jour, la fée Priscilla se présente à lui, elle lui demande quel vœu il désire qu’elle exauce.



César qui est plutôt un chien H.E.U.R.E.U.X ne sait pas trop. Mais le reste du chenil n’est pas de cet avis !

Cette aventure au pays des chiens est tellement rigolote. Elle fait la part belle à l’amitié, au don de soi, c’est une histoire parfaite pour Noël.



César et la Magichienne (Glénat Jeunesse) de Caroline Crowe est illustré avec piquant et mordant par Richard Merritt. C’est un concentré de couleurs qui explosent et surtout un concentré de bonne humeur !

Lecture conseillée à partir de 4 ans et plus !

