C’est mon corps – Un album pour apprendre la notion d’intimité aux enfants

Avec C’est mon corps ! Mai Lan Chapiron invite les enfants dès 2 ans à identifier les parties intimes du corps.

Sans tabou et avec humour le tout-petit apprend à les nommer et à les protéger.



L’album cartonné se présente comme un moment de rigolade pour parler d’un sujet sérieux. Petit à Petit, l’autrice qui a déjà signé Le Loup, un livre sur l’inceste fort et nécessaire, énonce clairement le propos tout en voulant sécuriser aussi les parents.



Les seins, les fesses, la zigounette, la zézette… Sont présentés avec humour mais surtout, le livre interpelle les enfants. « Est-ce que tes copains et copines ont le droit de toucher tes parties intimes ? » « NOOOON » répondent les personnages du livre. « Est-ce que le Père Noël a le droit de toucher tes parties intimes ? » « Nooooooon surtout pas » !



Petit à petit l’enfant prend conscience que son corps est à lui et que personne n’a le droit de le toucher s’il n’est pas d’accord.

En somme, l’enfant acquiert l’idée fondamentale qu’il est le « chef de son corps » !

C’est mon corps ! (La Martinière Jeunesse) est parfait pour aborder les notions essentielles de ce qui pourra leur être dit en grandissant.

Cet album de quelques pages, permettra aux parents et aux accompagnants de parler avec les enfants d’un sujet important sans détour.

Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Envie de Lire ? Trouvez des Idées BOOX dans notre rubrique ici

Suivez toute l’actualité de IDBOOX sur Google Actualités