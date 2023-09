C’est pas moi, c’est mon téléphone, le guide sympa pour les ados et les parents !

La rentrée des classes approche et vous avez peut-être décidé de craquer en donnant un smartphone à votre ado. Oh joie ! Oh galère !

C’est pas moi, c’est mon téléphone, est un guide pratique et malin qui a pour objectif d’initier le jeune à l’utilisation de son smartphone sans pour autant qu’il devienne le centre du monde.

C’est pas moi, c’est mon téléphone 10 thèmes et de l’humour

« Mon téléphone, mon doudou », « Mon téléphone m’informe … ou me désinforme », « Mon téléphone prend toute la place » sont quelques-uns des 10 thèmes abordés par Agnès Barber.

Abondamment illustré et complété par des quiz, C’est pas moi, c’est mon téléphone (Nathan) donne les clefs pour ne pas tomber dans les pièges des fake news, dans l’emprise des réseaux sociaux ou dans le harcèlement.

Ce guide s’adresse aussi aux parents et donne des idées pour aborder le sujet du smartphone de l’ado avec bienveillance et dans la paix des ménages.

Pratique et plein d’humour, cette nouvelle bible va rendre service aux jeunes comme aux moins jeunes pour avoir un smartphone actif et créatif plutôt qu’un boulet qui rend neuneu ! A conseiller dès 10 ans.

Pour lire un extrait ou acheter ce livre, cliquez ici ou cliquez ici

