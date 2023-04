Cherche et trouve au temps des pirates – Un album pour tous les moussaillons

A l’abordage ! Voici un livre géant par sa taille qui met à l’honneur les pirates ! On joue, on apprend et on s’amuse beaucoup !

Vous allez adorer le livre Cherche et trouve : au temps des pirates, écrit par Yann Couvin et Thierry Laval, et publié par Seuil jeunesse.

Cherche et trouve au temps des pirates est un livre très amusant et instructif pour les enfants qui aiment les aventures et les énigmes.

Le livre propose 10 scènes différentes où il faut trouver des objets cachés dans les illustrations. Les scènes sont variées et représentent bien l’univers des pirates : le bateau, l’île au trésor, la bataille navale, etc. Pour chaque aventure on déplie les pages cela rend le livre gigantesque !

Les illustrations sont colorées et détaillées, ce qui rend la recherche plus intéressante et stimulante. Le livre contient aussi des informations sur la vie des pirates, leur histoire, leur vocabulaire, etc. C’est un bon moyen d’apprendre en s’amusant. Je recommande ce livre à tous les petits pirates en herbe !

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Trouvez d’autres Idées BOOX dans notre rubrique dédiée aux enfants ici